Em casa, na estrada

É raro encontrar um proprietário de imóvel que já não tenha sonhado em se livrar da hipoteca e pegar a estrada. Trudy Lundgren e Lisa Wade não são exceção. O apartamento da dupla, num brownstone de Chelsea, era um encanto, mas o ruído e a pressão de Nova York se tornaram uma opressão. Há anos elas pensavam em viver num motor home - e não só por um verão. Em 2004, o sonho se tornou realidade. Trudy e Lisa venderam o apartamento e se transferiram para um trailer de 12 metros, equipada com cama queen size, cortinas abertas a um toque de botão e cozinha mais bem projetada que a de Nova York. Elas têm um trabalho regular, criando e vendendo anúncios para estacionamentos de trailers, o que lhes permite ficar de graça nesses parkings. As viagens envolvem cenários belíssimos, aventuras e personagens sempre em mutação. Mas o dia-a-dia na estrada também é um desafio. Apaixonar-se por um trailer antigo pode ser tão dispendioso quanto se apaixonar por uma casa de estilo vitoriano. O Blue Bird Wanderlodge, ano 1985, já tinha 19 anos quando elas o compraram. As melhorias do motor home custaram, no primeiro ano, US$ 21 mil. Segundo a associação Recreation Vehicles Industry, cerca de 400 mil americanos vivem em trailer. Trudy Lundgren, de 57 anos, e Lisa Wade, de 49, podem ser um pouco mais jovens que a maioria de seus pares, mas o desejo de descobrir a América era algo que compartilhavam desde sempre. Para Trudy, que cresceu no sul da Califórnia e se formou em psicologia, Nova York foi a cidade onde conseguiu abrir uma empresa de artes gráficas e comprar um apê. Lisa, nascida no Kansas e formada em música, foi transferida para Nova York quando era aeromoça. Odiou. Seus planos de pegar a estrada eram para a aposentadoria. mas o 11 de setembro fez com que ela e Trudy se decidissem mais cedo pelo trailer. Elas passaram três anos pesquisando em sites e exposições. Depois, definiram o que precisavam: um motor home de 12 m, com espaço para escritório e dois computadores. Por fim, compraram o Blue Bird Wanderlodge no Texas, por US$ 78 mil. O apartamento no Chelsea foi vendido em 2004 por US$ 375 mil. Depois de pagar o trailer à vista e resgatar a hipoteca, Trudy e Lisa tinham US$ 40 mil para o primeiro ano. O óleo diesel custava US$ 1,65 o galão e, embora o veículo fizesse entre 8 e 12 km por galão, elas acharam excelente. Em julho daquele ano, o endereço da dupla passou a ser 139 Rainbow Drive, Livingston, Texas - sede do Escapees RV Club. Apesar dos gastos exorbitantes no início - como a compra que se mostrou desnecessária de uma TV de tela plana -, elas aprenderam a viver daquela maneira. Um ano e meio atrás conseguiram trabalho em uma empresa que lida com estacionamentos para trailers: Lisa vende publicidade e Trudy elabora os anúncios. Estão convencidas de que o cotidiano no motor home é maravilhoso. "Viver assim significa não ficar estressado, não ter de se preocupar com crimes nem com metrôs abarrotados", garante Trudy.