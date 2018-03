Em busca do pinheiro perfeito

Para achar a árvore dos sonhos, a reportagem do Casa& foi até o Sítio Bueno, no bairro de Colônia, extremo da zona sul de São Paulo, onde Luiz Henrique Bueno cultiva várias espécies de tuia (R$ 30 a de 1,5 m) e buxinho (R$ 100 a de 1 m) vendidas na Ceagesp e em floriculturas da capital. A escolhida pelo caderno foi a tuia áurea, mais cheia, apesar de ser a que pede atenção redobrada. Para não perder a planta, Luiz Henrique ensina: "O ideal é enfeitar no começo de dezembro, deixar em um lugar bem arejado, manter a terra sempre úmida e replantar assim que ela for desmontada". Geralmente a árvore é tirada da plantação com a raiz quando alcança 1,5 m. Replantada, pode atingir 10 metros de altura.

Veja também:

ÁRVORE DA FELICIDADE | Como seria uma árvore de Natal sem festões, bolas metalizadas e miniaturas de Papai Noel? Propomos aqui uma árvore tropical

VERDE NATALINO | Tuias e buxinho para diferentes espaços e estilos de decoração

Plantação de tuias, no bairro de Colônia, extremo da zona sul de São Paulo

A Ceagesp é o destino das plantas do sítio de Luiz Henrique Bueno

15 pessoas trabalham durante todo o ano no cultivo das espécies de Natal

A tuia Cristal pode durar até três meses no vaso

QUEBRA-GALHO

As floristas Aparecida Helena Leme e Lúcia Milan montaram nossa árvore sem os conhecidos enfeites de inverno – e você pode fazer o mesmo. Laranjas-lima com cravos-da-Índia viram bolas. Vidrinhos levam arranjos de rosas naturais (de R$ 0,50 a R$ 3, na Fonte das Essências). Velas em suportes (R$ 55, na Carol Martini) fazem a iluminação. O toque final: bolas de corda (R$ 25), junco (R$ 16) e palha (R$ 98 o jogo com 6, na Cecília Dale).