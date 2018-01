Em busca do novo

O empresário Roberto Snaidero, atual presidente do Salão do Móvel de Milão Foto: Marcelo Lima

Nenhuma mudança em curso. Para Roberto Snaidero, o atual presidente do Salão do Móvel de Milão, que acontece de 14 a 19 do próximo mês, vale a máxima: em time que está ganhando não se mexe. O que não quer dizer que a próxima edição do aguardado evento não esteja, como sempre, repleta de novidades. Conforme ele antecipou ao Casa, com exclusividade, nesta entrevista, direto de Pequim.

O senhor assumiu a presidência do Salão do Móvel em outubro do ano passado. Quais são seus planos para a gestão?

Essencialmente preservar o padrão dos nossos móveis e a hegemonia que conquistamos no cenário internacional. Não pretendo fazer mudanças. Nosso desempenho é resultado da experiência acumulada nestes 53 anos e, sendo assim, o melhor a fazer é perseverar, valorizando a qualidade e a inovação.

Favilla: uma experiência imersiva com a luz no centro histórico de Milão Foto: Marcelo Lima

O que os visitantes podem esperar da próxima edição, em abril?

Sem exageros, mais uma edição para ficar na memória. Além das novidades apresentadas pelas mais de 2 mil empresas participantes, preparamos três grandes eventos: "The Walk", uma grande instalação enfocando o ambiente de trabalho, projetada pelo arquiteto Michele De Lucchi. A ideia é apresentar o escritório do futuro como uma paisagem desprovida de convenções, em contínua busca do novo. No hall 14, acontece “In Italia”. Pela primeira vez, 64 de nossas empresas atuam em um projeto único para apresentar ao mundo nosso estilo de vida italiano e o que está por trás dele. Tudo isso resumido em um aplicativo que vai permitir ao visitante interagir com os objetos. Por fim, programamos uma exposição dedicada à luz, só que fora da feira. Mais exatamente, na Piazza San Fedele. Trata-se de “Favilla”, projeto de Attilio Stocchi, no qual a luz é apresentada dentro de uma perspectiva imersiva.

Para o senhor, o que faz com que a Semana de Design de Milão mantenha sua liderança frente a outros eventos similares no mundo?

Nosso salão é o maior do mundo, reunindo mais de 300 mil visitantes e de 2 mil expositores. Como se isso não bastasse, ele acontece na cidade de Milão, que opera uma sinergia única entre seus vários atores: designers, empresários e imprensa. Enquanto persistirem estes fatores, não vejo como ser de outra forma.

Vista geral do The Walk, instalação planejada para a próxiam edição do Salão do Móvel por Micelle de Luchi Foto: Marcelo Lima