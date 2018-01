Elegância em foco

O arquiteto Sig Bergamin, que abriu loja temporária no Shopping Iguatemi Foto: Divulgação

A mais recente aventura do arquiteto Sig Bergamin, nome referência no cenário nacional da decoração, está de portas abertas a todos os interessados. Inaugurada no Shopping Iguatemi, em São Paulo, a loja, que reúne objetos de decoração, moda e design garimpados pelo profissional ao longo de mais de 30 anos de carreira, funciona até janeiro e promete oferecer peças com tonalidades tropicais e cores vibrantes. Com a cara do verão brasileiro.

“Tem muita coisa brasileira, mas também muita coisa que venho trazendo da Índia e da África”, comenta ele, que, às vésperas de mais uma de suas incursões pelo mundo, revelou aquele que seria seu presente de Natal favorito, para além das paredes de sua estrelada loja. “Adoro o Malle Fleurs, um pequeno baú, que existe desde o início da Louis Vuitton. Acho tão sofisticado e serve para guardar tantas coisas. De flores a artigos pessoais”, diz.

“Acho que é o presente ideal para oferecer a pessoas que amamos. É um presente valioso, para você dar para quem mereça o seu amor”, pontua Bergamin, que, na mesma linha de raciocínio, dá uma dica preciosa a quem ainda está em dúvida sobre como presentear. “Independentemente do valor, o importante é que o presenteado se sinta valorizado. Procure evitar roupas e perfumes, pois são muito pessoais. Prefira, livros, álbuns, pequenos cadernos. Você será lembrado para sempre.”