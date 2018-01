Ele será vital no futuro

O croata Marko Brajovic, de 35 anos, cursou Arquitetura na Universidade de Veneza e, em 2006, aportou em São Paulo como diretor da escola de Desenho Industrial do Istituto Europeo di Design (IED). Atualmente dono de um escritório de arquitetura no bairro do Sumaré, Marko passou a trabalhar com bambu depois de um projeto na Costa Rica, encomenda de uma designer da marca americana Ralph Lauren.

A casa acabou não saindo do papel, pois o terreno era próximo de um parque estadual e a construção foi vetada. Mas despertou o interesse de Marko. Hoje ele finaliza seu doutorado na Universitat Internacional de Catalunya, e o tema da tese é Arquitetura e Design Avançados em Bambu. O Casa& falou com o arquiteto na semana passada, quando estava às voltas com a preparação do lançamento nacional do banco Peque, no final do mês.

A aplicação do bambu é um mercado promissor no mundo?

Não é só promissor como vital, já que a falta da madeira torna-se uma realidade cada vez mais iminente. O bambu é abundante no Brasil e altamente renovável, com um índice de crescimento de 20 centímetros por dia , podendo chegar a 30 centímetros em algumas espécies.

Quais são as principais qualidades desse material?

Ele é bonito e elegante. A versatilidade do bambu é incrível, os laminados podem ser aplicados em peças de mobiliário, revestimentos e até elementos arquitetônicos estruturais, tamanha a sua resistência.

Qual foi o impacto do projeto na Costa Rica em seu trabalho?

A partir da experiência com a casa percebi que a arquitetura contemporânea deve pesquisar o uso de materiais tradicionais em novas aplicações, novos métodos e processos. E o bambu é perfeito para esse papel.