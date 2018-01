Ela sabe até cozinhar

Dicas de biquínis da moda, matéria sobre o carnaval deste ano, papo com estilistas, aulas de abdominal, o preparo de um pene ao molho de camarão. Opa. Beleza, carnaval, moda, até aí, tudo bem. Ah não, Luiza Brunet também sabe cozinhar. Os desavisados podem ser surpreendidos pelos dotes culinários da bela em seu mais novo programa na Band. Sim, a atração também deve ter pego muita gente de surpresa. Luiza estreou há pouco um programa diário, de 20 minutos, dentro do Band Verão, programação de temporada no canal. No ar duas vezes ao dia, às 11 h e às 15h30, a aposta é a realização de um antigo sonho da modelo. "Desde que fiz novela na Globo (1990) sonhava em ser apresentadora, coloquei tanto pensamento positivo que uma hora deu certo", conta Luiza, que se preparou com fonoaudióloga e fez aulas de "comportamento na frente das câmeras". "É para a gente aprender onde colocar as mãos quando está no ar", explica ela, rindo. A ideia inicial da Band era ter Luiza em seu cast de atrizes - coisa que não descarta para mais adiante - mas ela acabou falando da vontade de ter um quadro ou um programa na emissora. "Meu contrato é curto, não sei se terei um outro programa depois, mas não fico pensando no futuro." AMÉLIA Quanto a cozinhar, a modelo garante que adora. Já ensinou muita coisa ao filho mais novo, Antônio, de 11 anos - ele sabe qual é ponto do risoto - e diz que seu lado dona de casa não para por aí. "Cozinhar ao lado da família humaniza a relação, sai daquela coisa robótica de sentar, comer e pronto. O meu filho aprendeu muito só de ficar ao meu lado na cozinha, olhando", fala Luiza. "Sou mulher de verdade. Gosto também de ir na peixaria, na feira, ao hortifruti..." Os marmanjos pedem o respectivos endereços...