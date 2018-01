Dose dupla

A dona dessa casa ansiava por um canto onde pudesse relaxar e ganou dois. Na rua de pouco movimento do bairro de City Boaçava, na zona oeste de São Paulo, o imóvel projetado por João Armentano há quase dois anos para um casal e dois filhos deixou espaço para a montagem de uma dupla de jardins. E a família escolheu Odilon Claro, da Anni Verdi, para executar o trabalho de paisagismo. Eis o cenário do jardim de inverno, no térreo: com 12 m², na frente da sala de estar, plantas aproveitam a abertura central da casa para crescer à vontade, enquanto um futon, no centro, convida a descansar. Odilon usou vasos de plantas coloridas, como espada-de-santa-bárbara, viburno e clorodendro, e encontrou espaço, na área diminuta, para instalar uma fonte de cobre: a água cai em um espelho d?água revestido de pastilhas de vidro (na Vidrotil, de 2 cm x 2 cm, na cor preta custam R$ 229 o m²) em contraste com a madeira de demolição de ripas claras que reveste a parede (R$ 180 o m², na Rara Idade). "É um lugar agradável de ficar, dá para ver a casa inteira dali", explica Odilon. No chão de pedriscos, próximo às plantas, luminárias de vela (de ferro oxidado e vidro, por R$ 343 cada uma, na Anni Verdi) criam certo clima ao entardecer. Jabuticabeira (R$ 343, na Anni Verdi), míniíris, minigardênias (caixa com 8 mudas, R$ 12, na Terraluz), jasmim-dos-açores (R$ 5 a planta com 80 cm, na Terraluz) e rabo-de-raposa (com 2,5m, R$ 300, na Paisagismo São Lourenço) presenteiam o living, em tempo de florada, com aromas de flor. Bambus, que já estavam no terreno, foram incorporados à paisagem. Resolvido o térreo, restava transformar a varanda do quarto do casal, de 6 m². O espaço é quase uma sala íntima, mas ao ar livre. Aqui, Odilon norteou a ambientação com três fícus podados, plantados em vasos esmaltados chineses que os proprietários trouxeram do antigo endereço. Móveis de madeira seguem a linha rústica: são duas cadeiras de pátina descascada, de um lado, e um sofá de madeira com estofado claro, de outro, sobre o deck de cumaru tratado (na Assoalhos Gasômetro, cumaru com 10 cm de largura sai por R$ 85 o m²). Um tutor em treliça, bastante usado pelo paisagista em seus trabalhos, deverá ser preenchido, com o tempo, pelas flores da ipoméia rubra - recurso usado para tapar uma das laterais.