Dicas de quem sabe

Algumas dicas de profissionais podem ajudar você a fazer bons arranjos com as flores que comprar na Ceagesp. A florista Mônica Rezende (foto acima) recebe turmas de até cinco pessoas em workshops que duram das 9h às 17h. Os participantes aprendem a fazer oito tipos de arranjos, além de ter acesso ao acervo de livros sobre o assunto que Mônica coleciona. “Conversamos sobre a possibilidade de o aluno imprimir seu próprio estilo e criar variações”, explica. O próximo evento, que custa R$ 1.800 incluindo almoço e coffee break, está marcado para os dias 7 e 8 de outubro. As reservas podem ser feitas pelo e-mail monica@monicarezendeflores.com.br.

Daniela Laloum vai ensinar suas técnicas na loja Amoreira, no dia 27 de setembro, das 10h às 13h e das 15h às 18h. Além de aprender a manipular as flores e pensar sobre volume e proporções dos arranjos, os participantes receberão dicas para manter as plantas por mais tempo vivas nos vasos. O curso, que custa R$ 300, com vaso da loja e tesoura incluídos, oferece ainda uma visita guiada pela florista à feira de flores da Ceagesp. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail contato@amoreira.com.br.

Outro workshop de arranjos, promovido pela Regatta Casa e comandado pela florista Luly Vidigal, acontece no show room da marca também no dia 27 de setembro, das 12h às 13h30. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail regatta@regattatecidos.com.br. Outra opção é marcar uma aula com a florista Márcia Parasmo, que ensina técnicas de estrutura, proporções e topiaria em aulas de 8 horas agendadas pelo email marcia@marciaparasmo.com.br.