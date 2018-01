Designer lança coleção de móveis feitos com azulejos

Coleção Azulejaria de Mauricio Arruca e Lurca Azulejos Foto: Lufe Gomes/Divulgação

Resultado da parceria entre o designer Mauricio Arruda e a Lurca Azulejos, a coleção Azulejaria propõe um jogo de combinação entre peças feitas de compensado e revestidas com azulejo. A ideia é que elas combinem entre si e funcionem como objetos de decoração ou mobiliário funcional. “Todos as peças possuem as dimensões múltiplas do módulo 15 x 15 cm dos azulejos. É como se os azulejos feitos para os painéis da Lurca saíssem das paredes para os móveis”, conta Arruda.

A estética neoconcreta dos revestimentos foi o ponto de partida para a criação de mesas de centro, lateral e de apoio e também aparadores e prateleiras. “Juntos analisamos as peças que já existem no catálogo da Lurca e decidimos quais geometrias e cores poderiam compor um bom conjunto. E, claro, pensamos que elas podem ser lindas quando usadas separadamente”, diz a arquiteta Bruna Albuquerque, da Lurca.

Sica o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestadao

Assim como todos os demais azulejos da marca da arquiteta, os azulejos usados na coleção são serigrafados e queimados a 800 graus, em um processo artesanal. “Para compor um objeto mais interessante, trouxemos o latão polido para fazer os pés das mesas”, explica Arruda.

O próximo passo da dupla será criar uma linha com a mesma linguagem, mas preparada especialmente para ser usada em áreas externas. “Com certeza usaremos a mesma estética da primeira, mas estamos testando alguns outros materiais.”

Curta a página do Casa no Facebook