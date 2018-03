Designer espanhol une o moderno ao clássico em nova coleção da St. James

A palavra simplicidade vem imediatamente à mente quando consideramos as coleções da St. James, empresa pioneira na manufatura de peças de prata no Brasil. Autêntica celebração do design minimalista, suas linhas de utilitários e acessórios decorativos primam por sua precisão, linhas limpas e ausência de ornamentos. Assinada pelo designer e mais novo consultor criativo da marca, o espanhol Nino Bauti, a coleção de vasos Legacy, que acaba de ser lançada na última edição da Abup Home & Gift, não foge à regra. “Nino chega à St. James não só para assinar sua linha, mas também para unificar toda a comunicação visual de nossa empresa, sempre tomando como base a tradicional cruz representada no nosso logotipo”, conta Ricardo Saad, CEO da St. James, saudando a chegada de Bauti ao time de criação da marca. “Criei objetos que reverenciam toda a tradição do fabricante, mas sem ser nostálgico”, afirma um não menos entusiasmado Bauti, que comentou a nova coleção nesta entrevista exclusiva ao Casa.

Você trabalhou com grandes nomes da moda. Como procura traduzir conceitos tão subjetivos como personalidade e estilo em objetos cotidianos?

Acho essencial que haja uma afinidade criativa de ambos os lados. Qualquer coisa criativa e bela se conecta: a moda, a casa, os jardins, os móveis, nós mesmos. É tudo uma questão de proporção e enfoque. Um bom designer tem de ter um olho educado e treinado para poder refletir suas ideias em qualquer produto que toque. No meu caso, quando desenho, tenho que criar uma história, é vital para mim contar uma história em cada novo trabalho.

E qual foi a contada na St. James?

Desde o início, sabia que a coleção Legacy tinha de apresentar algo muito forte. Teria que ver com tradição, com vínculo familiar, com o bem fazer. Assim, criei sete vasos, de diferentes proporções, que apresentam um design contemporâneo e geométrico, mas que trazem como grande destaque cruzes impressas em baixo relevo representando o brasão da empresa. É uma proposta moderna, mas que flerta com o clássico.

A partir de uma técnica inovadora, a imagem estilizada da cruz presente no logotipo da empresa aparece impressa, em baixo relevo, em toda a nova linha Foto: Gisele Rampazzo

Como a técnica e os materiais empregados colaboram para ampliar a qualidade global dos vasos?

Foi sem dúvida um dos projetos mais desafiadores entre os que já me envolvi. As linhas são muito limpas, o que torna a responsabilidade ainda maior. Por isso investimos muito em novas técnicas de impressão e acabamentos. A textura estampada, estilizando o brasão da empresa, é, sem dúvida, a grande protagonista. Por tudo isso acho que a coleção se converterá em mais um clássico da casa St. James.