Design Weekend 2015: roteiro contempla os principais eventos da temporada

A luminária Criaturinha, de Alessandra Clark, um dos lançamentos em cartaz na La Lampe Foto: Zeca Wittner / Estadão

Segunda semana de agosto é aguardada com ansiedade pelos apaixonados por design em São Paulo. É tempo de percorrer – a pé, de carro ou de bicicleta – ruas, lugares e endereços nos quais a energia criativa da cidade se manifesta com toda a sua intensidade. Conferir lançamentos, discutir ideias, se surpreender com inusitadas instalações. De quarta-feira a domingo, a cidade recebe a quarta edição de seu Design Weekend.

“A diferença agora é que não precisamos mais correr tanto atrás de participantes, explicar como o evento acontece em outras capitais do mundo (mais informações nas págs. 14 e 15). Na maioria das vezes, são os interessados que nos procuram”, conta Pedro Ariel Santana, o curador do festival que desde 2012 integra o calendário oficial de São Paulo e que em sua última edição contabilizou, segundo os organizadores, 1 milhão de visitantes.

“De fato, apesar de ser ainda um ‘bebê’, o evento assumiu uma dimensão inédita. Não há nenhum exagero em afirmar que fabricantes e designers já programam seus lançamentos em função do Design Weekend e o poder público, naturalmente, também não quer ficar de fora da festa”, afirma a presidente da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD), Renata Amaral.

“Tudo aparentemente ficou mais fácil mas, ao mesmo tempo, nossa responsabilidade aumentou muito”, considera Lauro Andrade, o idealizador e promotor do evento, que antecipa para esta edição cerca de 200 eventos, em espaços públicos ou comerciais. Como grande destaque, a chegada do Art Design Village que desembarca no Jockey Club, ocupando parte das instalações remanescentes da última Casa Cor.

O projeto Cumulus, do coletivo Berlim Design será instalado nos jardins da Art Design Village, no Jockey Foto: Divulgação

Inspirado no Superstudio Piu, de Milão – o embrião do circuito de mostras fuorisaloni, que acontece todos os anos durante o Salão do Móvel, em abril –, o projeto, que até sexta-feira estava em vias de implantação, prevê a ocupação de uma grande área do complexo do Jockey com feiras de design, instalações pop-up e salas especiais para seminários e workshops.

Misturando de tudo um pouco, o local promete apresentar as novas coleções de jovens designers, servir de plataforma para o lançamento de feiras e igualmente como palco de encontros e festas organizadas por grandes marcas de móveis. Entre as promessas, a instalação Cumulus, uma estrutura que remete a uma nuvem vagando no céu, que vem direto de Berlim para acolher os visitantes.

Além do Art Design Village, que promete ser um dos pontos de visitação mais concorridos do festival, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva e a Vila Madalena, tradicionais circuitos do design na capital, acabam de ganhar a companhia de novos bairros. Lapa, Moema e Jabaquara também programaram eventos para a grande quermesse do design, ampliando ainda mais o leque de opções do visitante. Assim, para colaborar na cada vez mais difícil tarefa de fazer escolhas em meio a tantas atrações, o Casa elaborou este roteiro com 20 atrações imperdíveis, selecionadas a dedo, que você confere na galeria abaixo. Bom programa!