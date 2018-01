Design vegetal

Estante do estúdio francês Supercraft exibe vasos dispostos em meio a livros Foto: divulgação

Cansado de olhar para sua estante e só se defrontar com pilhas e mais pilhas de livros e revistas? Possui quase nenhum espaço disponível em casa, mas, ainda assim, quer desfrutar da companhia de suas plantas? Que tal, então, equacionar as duas questões com uma tacada só?

“Gostamos de livros, mas também de plantas”, conta o francês Romain Chauveau, do Supercraft Studio, que, em parceria com o chinês Young-Paul Jo, apresentou na última semana de design de Paris um sistema de estantes, o Hoi, que acopla pequenos vasos a seu desenho modular.

Um dos vasos cerâmicos para estantes do Supercraft Foto: divulgação

“Playground” por excelência do estúdio, a criação de objetos para habitar interiores ocupa o topo dos interesses da dupla. Mas o mundo vegetal tem um lugar de destaque na agenda, uma vez que Chauveau é também formado em paisagismo.

Nascido da paixão comum das sócias Miriam Josi e Stella Parsons por alimentos e design, o projeto The Garden Apartment representa uma tentativa de reconectar a cultura do cultivo, a colheita e o ambiente urbano. Feita de tecido resistente e impermeável, a bolsa Nomad, novo projeto da dupla, é adaptável a ambientes de qualquer tamanho, mas é especialmente indicado para áreas limitadas. “Ela pode ser pendurada em uma corda, no encosto de uma cadeira ou até dar origem a um jardim vertical completo. A decisão fica a cargo do usuário”, afirmou Stella, durante o concorrido lançamento do produto na exposição Now Le Off, que aconteceu em setembro, em Paris. “Nomad é um trampolim para um estilo de vida mais autossuficiente”, defende ela.