Design em tom de festa

Em geral associada ao efêmero e a excessos de toda ordem - dos adereços à iluminação -, a decoração das festas de final de ano pode bem tomar ares menos descartáveis. Apesar de menos evidentes nas prateleiras das grandes lojas, utilitários e ornamentos de desenho inovador - e em plenas condições de atravessar anos de comemorações em boa forma - já estão ao alcance do consumidor. Peças criadas com base nas tradições natalinas, mas sem prazo de validade. E com um diferencial a mais: toda a precisão do acabamento de um produto assinado. Arrematada em recente leilão anual promovido pelo Lar Center, em São Paulo, a guirlanda criada pelos irmãos Fernando e Humberto Campana atesta que sempre é possível inovar - mesmo em território dominado pela tradição. Desprovida de adereços, na versão dos designers o objeto se estrutura a partir de um emaranhado de fios de alumínio - recurso também explorado nas fruteiras Nuvem, para a Alessi italiana - e ganha contornos semitransparentes, em um jogo de cheios e vazios que tem na sua pintura brilhante, em vermelho, a única referência imediata à data. Há anos fazendo do Natal uma de suas principais fontes de inspiração, a tradicional manufatura de vidros alemã Ritzenhoff homenageia a data com uma série de taças de champanhe assinadas por grandes nomes do design internacional. Na coleção deste ano, Dajana Brinkert e Oscar Climent Ollet são os destaques, com desenhos que remetem ao clima das festas de final do ano - propostas estilizadas, com detalhes em dourado. Um requinte por aqui verificado, por exemplo, na linha de copos elaborados pela Tok&Stok, com delicados arabescos brancos. Em versões atualizadas, os tradicionais símbolos natalinos estão também na ordem do dia. Confeccionada em cristal, a estrela, de pontas trabalhadas, é o lançamento 2007 da austríaca Swarovski, empresa que há 16 anos cria esse enfeite de Natal exclusivo, em tiragem limitada. Enfeites bem-humorados Também com olhos na tradição, mas com abordagem contemporânea, flocos de neve são a proposta da I-Stick para colocar a casa no clima do Natal. Fáceis de aplicar, os adesivos vão bem da mesa às paredes, e podem ser encontrados em padronagens típicas, como árvores de Natal, guirlandas e folhagens. Já para quem quer quebrar a formalidade e acrescentar humor à festa, a dica é investir em objetos pouco convencionais, em geral, versões bem-humoradas dos ornamentos alusivos à data, mas que, além de decorar, funcionam como opção de presentes. Caso da árvore de Natal de porcelana Celebration, da Grifes & Design: além de decorativa, tem tampa removível, servindo de porta-trecos, o que facilita a vida de qualquer anfitrião. Ou ainda, como acontece nas inusitadas criações do designer alemão Thomas Hoffman, em papel maché. Objetos de desenho surpreendente, ideais para quem pretende causar impacto na hora de receber os convidados. Vertente também exercitada pelas miniaturas natalinas da Cow Parade: consideradas itens de colecionador, as vaquinhas - alusivas a um dos mais bem-sucedidos eventos de arte contemporânea da atualidade, que já percorreu mais de 28 cidades de todo o mundo, incluindo São Paulo - podem ser encontradas também em versão natalina (na Lenat, por R$ 400 cada uma). Dessa feita, no lugar das renas no trenó do Papai Noel. Portanto corra, agarre a sua e boas festas!