Design dois em um

Os gaveteiros Box Mais (verde-claro) e Box Igual também usados como banco. A marca deve chegar em breve ao Brasil Foto: Divulgação

Para o designer português Joel Rocha, pensar em peças multifuncionais foi o primeiro desafio para criar a Farpa, sua marca de mobiliário. “Essa ideia é mais apropriada ao padrão de habitação pequeno que muitas pessoas têm hoje. Mas, é claro, não podemos pensar só na funcionalidade. Usamos tons fortes em contraste com a cor natural da madeira e a criação de alguns orifícios fazem das peças algo divertido”, diz Rocha.

Para que seu mobiliário seja também resistente, o designer aposta no uso da madeira maciça de castanho. “A montagem é feita com cavilhas de madeira e cola, para o trabalho ficar limpo”, explica. No portfólio da marca, que acaba de completar um ano, o gaveteiro Classic é também um banco. “Se tudo desempenhar mais de uma função, podemos ajudar as pessoas a terem uma casa com menos peças e mais soluções.”