Design descolado

Felipe Protti, designer e arquiteto Foto: Zeca Wittner/Estadão

O designer e arquiteto Felipe Protti criou há dois anos a galeria Prototyp& com o objetivo de oferecer design brasileiro de qualidade a um público ávido por novas ideias e preços mais acessíveis. “Trabalhamos no regime de chão de fábrica. Ou seja, projetamos e executamos nossos protótipos dentro de um mesmo espaço, o que ajuda a reduzir custos. Também comercializamos produtos criados por jovens designers e mantemos no local um bar que funciona como ponto de encontro.”

Coerente com o espírito da marca, Felipe fez de uma mochila e um skate (para o designer também adepto da prancha de quatro rodas, eles são, de fato, inseparáveis) a sua opção ideal de presente para este Natal. Particularmente se os produtos em questão vierem acompanhados de nítida preocupação socioambiental, como são os artigos produzidos pelo estúdio carioca Escudero, um dos seus favoritos quando o assunto são objetos criados para o uso cotidiano.

“Eles levantam mesmo a bandeira do consumo consciente. Procuram satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, produzindo bens de consumo duráveis, de forma responsável. Objetos que, se tratados com carinho, podem durar longos anos”, afirma Protti. “Eles criam peças para te ajudar no dia a dia, seja você uma cineasta, uma advogada ou um chef de cozinha. São os fiéis escudeiros dos cavaleiros contemporâneos.”