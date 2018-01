Design como ofício

O designer e editor de design João Kaarah Foto: Divulgação

Ao jovem editor de design João Kaarah, à frente do estúdio de criação Nuun, em São Paulo, agrada a ideia de colocar a mão na massa. Literalmente. “Adoro esse ofício, me acalma, me mantém no eixo”, diz ele, que costuma arregimentar talentos de diferentes áreas para trabalharem em projetos conjuntos. “Valorizo a criação como resultado direto das vivências do designer com o seu meio, com o seu tempo. Sempre de maneira visceral e real”, afirmou ao Casa nesta entrevista exclusiva.

Bufê de madeira de João Kaarah, com interferência artística de Erica Ferrari Foto: Divulgação

Como é trabalhar como editor de design?

Bom, no meu caso, tudo é muito autoral e bastante artesanal. Gosto de buscar parceiros com talentos diversos que, de alguma forma, me chamaram a atenção, para criar projetos em regime de coautoria. Foi o que aconteceu em parcerias com a artista plástica Erica Ferrari e com a estilista Anne Galante, por exemplo. Já em outros projetos, como o das mesas SAT, atuo sozinho. Nesses móveis, as bases de concreto são moldadas uma a uma por mim, em meu ateliê caseiro.

Mesa SAT, com base de concreto. Design João Kaarah Foto: Divulgação

A produção do Nuun tem se caracterizado por seu visual limpo, menos exuberante quando comparada às criações de muitos dos jovens designers brasileiros. Acredita que para ser reconhecido como tal, o design brasileiro precisa contar com uma identidade forte e reconhecível?

O excesso de identidade me incomoda um pouco, porque, teoricamente, se algo foi feito no Brasil, para mim, já é genuinamente brasileiro. Sem mais. O designer, como qualquer outro profissional de nosso tempo, pode ter acesso a informações em questão de segundos. Isso faz parte do universo do homem urbano e contemporâneo. Ignorar esse fato em nome de uma ‘brasilidade’ estética, não vivenciada literalmente pelo artista ou designer, resulta, na minha opinião, em uma concepção criativa caricata, rasa e sem gracinha.

Sofá Panorama, desenho de João Kaarah Foto: Divulgação

Quão importante é para um designer planejar a divulgação de seu trabalho? Ter um portfólio?

Diria que essencial. Nossa indústria ainda carece de maturidade, tecnologia e mão de obra qualificada. Nosso sistema de produção é cheio de falhas, ninguém deve esperar, portanto, que o ofício do designer em nosso País termine com a simples entrega de um desenho ou de uma cópia em 3D. Aliás, muito cuidado com elas. No computador pode-se tudo. Materializar algo exige suor, dor de cabeça e persistência. Uma dica: visite fábricas, corra atrás de fornecedores, conheça e entenda os processos de fabricação de perto, identifique as falhas nesse processo e tire proveito delas. São elas as brechas para criar algo realmente novo na ‘terra do jeitinho’.