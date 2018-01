Desenho atemporal

As conhecidas estampas de tecido da coleção Brasiliana, dos designers Attilio Baschera e Gregorio Kramer, foram reeditadas pela Donatelli. Os desenhos O vendedor de bananas, inspirado nos traços de Debret, Pelourinho, Rio de Janeiro e São Paulo foram reproduzidos em linho e algodão, sob os cuidados da dupla. Baschera e Kramer se conheceram nos anos 1960 e fundaram a Larmod, loja de tecidos que foi um marco na decoração em São Paulo, funcionando por 25 anos. Mais tarde, em 2006, suas criações foram para a AGain. A parceria com a Donatelli terá uma segunda fase, com outros desenhos relançados.Os tecidos custam a partir de R$ 190 o metro.