Desejos de ano novo

Quem não quer começar o ano realizando um desejo acalentado há tempos? O Casa& quis saber o que arquitetos e designers de interiores gostariam de conquistar em 2009. Apaixonados pelo que fazem, nossos quatro entrevistados escolheram itens para casa. Escultura animada Este foi um bom ano para Regina Adorno. Finalmente a arquiteta concluiu a reforma e pôde mudar com o marido e os dois filhos para o novo apartamento, em Perdizes. Os ambientes cresceram, mas aí surgiu um problema."A varanda integrada à sala gerou um espaço difícil de decorar. Um móvel ali bloquearia a passagem e a vista da janela", diz ela, que tentou resolver o impasse com várias peças, mas nada funcionou. Até que um dia seu marido a chamou para assistir a um documentário da GNT sobre Ernesto Neto. Famoso ao redor do mundo, esse brasileiro vem revolucionando o mercado de arte com peças que mesclam escultura e instalação. O trabalho que encantou o casal chama-se The Dance of the Time, feita de alumínio, com 2,97 m de altura e 2,44 m de largura. "É perfeita para o lugar, além disso, podemos encaixar as flores do jeito que quisermos", comemora a arquiteta. A dificuldade está em adquirir a obra, exposta atualmente na Tanya Bonakdar Gallery, em Nova York. Mas Regina não vai desistir. Descobriu que a Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo, representa Ernesto Neto. "Ficarei em contato para ser a primeira a saber quando outros trabalhos dessa série chegarão ao Brasil", diz. Cabeceira dos sonhos Foi em 1994, quando era assistente do decorador Marcus Benedutti, que Cristina Bozian viu a cabeceira que até hoje cobiça. "Era uma peça de ferro lindamente trabalhada. Ele a usou num ambiente de Casa Cor", relembra. Na época, ela não tinha cacife para comprar o acessório. O tempo passou, Cristina ganhou dinheiro, mas não conseguia investir no seu objeto de desejo. Finalmente, a arquiteta teve uma grata surpresa em novembro. Ao escolher um móvel para uma cliente no antiquário Juliana Benfatti, deu de cara com a cabeceira de seus sonhos. De estilo vitoriano do começo do século 20, a peça tinha só um problema: era de solteiro - e a cama de Cristina é de casal. "Quando vi os olhos dela brilharem, me sensibilizei. Prometi reproduzir o modelo num tamanho maior", conta Juliana. A cabeceira já está na fundição (preço sob consulta) e Cristina conta as horas, ansiosa, para instalá-la em seu quarto. Luminária para a coleção Não é de hoje que o decorador Roberto Negrete é fã de Jonathan Adler. Tudo começou na década de 90, quando o designer americano inaugurou uma loja na Madison Avenue, em Nova York. "Passeava por lá e entrei para dar uma olhada. Me apaixonei pelas cerâmicas, que têm um quê de coisa antiga, do que tem alma. Comprei vasos e me tornei um colecionador", conta. Quem visitou os ambientes de Casa Cor assinados por Negrete, atesta essa paixão. Nas edições de 2000, 2006 e 2008 lá estavam suas cerâmicas favoritas, sempre em destaque. A questão é que comprar peças de Adler no no Brasil é praticamente impossível. Mas Negrete já encontrou a solução: aficionado por sites de decoração, ele conseguiu pinçãr a luminária de mesa Nelson Lamp na página do designer. O pedido de compra já foi feito (U$ 395). "Tudo indica que até meados de janeiro ela estará sobre a mesa lateral de minha sala ", adianta. Cadeira de mestre Quem circula pela sala do apartamento de Fábio Galeazzo logo percebe seu apreço por design. Aqui e acolá há peças assinadas por Sergio Rodrigues, Joaquim Tenreiro, Ettore Sottsass, Philippe Starck e Ferruccio Laviane; artistas da nova geração, entre eles Ana Elisa Egreja, autora do quadro que aparece na foto, e móveis do melhor artesanato brasileiro também chamam a atenção. No entanto, há um lugar vago nesse living. "Está reservado para a Antony, cadeira criada por Jean Prouvé, em 1950", diz. Mestre do design industrial, o arquiteto e designer francês tornou-se célebre pela perícia em reduzir estruturas arquitetônicas à escala do mobiliário. O móvel que fascina Fábio nasceu das formas dos pilares de sustentação de uma casa. Apenas a alemã Vitra tem os direitos de reproduzir as peças de Prouvé - que morreu em 1984 - e, mesmo assim, em pequena escala. No Brasil, a Micasa é a única que importa esse mobiliário. No caso da cadeira Antony, de madeira laminada e aço, ela sai por R$ 5.703.