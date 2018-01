Desafio de fazer o diferente

Ele não para quieto. Cenografia de eventos, música eletrônica, artes plásticas, tudo pode ser uma oportunidade para o designer Mutza, de 36 anos, criar. Nos últimos meses, porém, ele tem dedicado boa parte de seu tempo ao desenho de móveis, experiência que começou em 2009, com o lançamento da linha Tangerina, de peças inspiradas em caixotes de feira, e agora ganha corpo com os estofados Collective, vendidos pela Carbono Design.

Sofá, poltrona, chaise e banco com uma combinação de estampas nada óbvia e encostos assimétricos acabam de chegar à loja. A inspiração para os tecidos, com impressão digital, veio de azulejos antigos e da moda - ele também tem ligação com esse universo, já que faz a cenografia do estilista Mario Queiroz na São Paulo Fashion Week. E o primeiro sinal de que Mutza pode apostar também no design de móveis partiu dos amigos. "Mostrei o desenho do sofá e eles aprovaram. Só depois procurei um interessado em fabricar as peças", conta. Animado com mais essa possibilidade criativa, planeja transformar as estampas em papel de parede e já rascunha outros móveis.

O sofá C104, com 2,60 m de largura (R$ 9.110), e detalhe da estampa (à dir.) em tecido impresso digitalmente Foto: Gilberto Jr