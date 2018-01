Depois da reforma, casa está sempre aberta ao lazer

Sob as árvores, uma convidativa rede. O jardim foi gramado e ganhou novas espécies, como uma jabuticabeira já adulta Foto: Mariana Orsi/Divulgação

Construída há cerca de 30 anos, esta casa no Morumbi passou muito tempo fechada e, apesar de estar com a parte estrutural em perfeito estado, precisava de uma reforma, sobretudo, para atualizar os acabamentos. A arquiteta Renata Cáfaro assumiu a tarefa e hoje vive no imóvel com a família. “Queria uma casa para ser usufruída ao máximo, não para ficar ‘arrumadinha’. É um lugar para ter gente todo dia. E é o que costuma acontecer”, diz. Os filhos adolescentes da moradora costumam levar os amigos para lá e espaço não falta dentro e fora do imóvel.

A piscina, no meio do quintal, foi mantida no formato original, mas ganhou novo revestimento e um deque molhado onde ficam as espreguiçadeiras. O jardim amplo foi gramado e recebeu novas espécies, como a jabuticabeira já adulta. “O melhor de tudo é minha horta. Todo dia vou lá e pego couve, alface, clorofila”, conta Renata. As verduras foram plantadas em canteiros no chão e os temperos ficam em uma estrutura vertical no muro. “É super viável ter uma horta em casa, mas, sem dúvida, requer alguns cuidados. Atenção à rega é fundamental.”

Ali perto, a arquiteta transformou um espaço pouco utilizado em uma “quadra” de basquete, com cesta instalada na parede. O piso cimentício que imita madeira é o mesmo que aparece na varanda de estilo praiano. Como diz Renata, é uma “casa de cidade com cara de férias”.

Sem remendos. A reforma, que se estendeu por 18 meses, não mexeu na estrutura do imóvel, toda de concreto aparente, material que “não permite remendos”. A maior parte da obra foi concentrada nas áreas molhadas da casa, de 650 m². No restante, o projeto incluiu abertura de novas janelas – como as que ficam na sala de TV do térreo – e a ampliação de outras já existentes, como as do quarto do casal. “Planejei tudo para que as janelas ficassem sempre voltadas para o jardim.”

A arquiteta também mexeu na fachada da casa, que tinha jardim aberto para a rua. Para garantir mais privacidade, ela fechou a entrada e ainda criou duas vagas descobertas de garagem. No piso superior, além dos quatro quartos, uma sala multiuso é lugar certo para encontrar os filhos quando eles não estão ao ar livre. Com lareira e concreto aparente no teto – seguindo o formato da triangular da fachada da casa, o cômodo é lugar para jogar videogames, ver TV e estudar.

A decoração mistura peças novas e outras que Renata herdou da mãe e da avó. Sem contar aquelas que garimpou e recuperou. Caso do guarda-roupa antigo que agora está em seu escritório de casa: quando soube que o dono ia se desfazer do móvel, ela levou a peça para a marcenaria, laqueou de cinza e a transformou em um armário. No mesmo ambiente, o gaveteiro pintado em degradê era parte de closet na casa anterior. Na parte do estar que funciona como um bar, a arquiteta também reaproveitou uma peça de valor sentimental. A geladeira antiga preta, que hoje é um armário, foi presente do avô para a avó na época do nascimento da mãe de Renata. “Essa mistura cria uma informalidade, leva história para a casa”, acredita. / Marina Pauliquevis