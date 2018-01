Décor feito de frutas

Já pensou num punhado delas bem verdinhas, pousadas num belo prato de cristal, de preferência bem alto, com pé e bordas douradas, e por cima, espalhados, meio a esmo, aqueles pacotinhos dourados que embrulham o marrom glacê? Pois a banana pode ser o centro das atenções, o foco decorativo, num cacho grande, circundada por velas douradas e tudo o mais que faça brilhar e tremular a luz ambiente. Pode ser posta, soberana, sobre a moldura da lareira, um espelho atrás, e sobre largas folhas e ramas de bananeira. Pois quem sabe mesclar, como ninguém, o refinado com o selvagem, a palha com o vermeil, o pano africano com cristais, e fazer da folha da bananeira um invólucro sofisticado para um peixe ou carneiro feito ao forno, ou para revestir o balde de champanhe, forrar a cestinha do pão crocante ou o que a imaginação determinar é a famosa Lauretta, tão amiga do Brasil, onde tem amigos do peito e raízes bem plantadas. Meio sueca, meio martiniquenha, a bela Lauretta teve o seu tempo de passarelas, desfilando para as maisons Courrèges e Ungaro. Foi responsável pela discoteca Regine?s, no Rio de Janeiro, é autora de um livro de receitas afrodisíacas e já foi diretora de comunicação das lojas Tati, onde tudo se vendia de mais belo para a casa. Adora gente, adora receber e, sobretudo, cozinhar para os amigos. É hoje casada com um dos maiores decoradores e antiquários de Paris, Alain Demachy, e é dona de uma das mais belas e mais bem decoradas casas de Paraty, um dos bons motivos que tem para, volta-e-meia, vir ao Brasil. Apaixonada pelo que de belo e bom surgir à frente, é mestra em bater perna em feiras e brechós parisienses, com o olhar afiado atrás de tudo o que lembre os trópicos, o sol e a vegetação pujante. Compra gravuras coloniais antigas, máscaras africanas, objetos orientalistas e exóticos. E não resiste aos boubous vendidos pelos camelôs africanos nos mercados de antiguidades em Paris. Réveillon tropical Pois, foi forrando mesas e bufês com esses panos de algodão e estamparia exótica, folhas de palmeira e bananeira e cachos de banana, que Lauretta organizou, há quase 15 anos, no pequeno apartamento em que morava em Paris, um famoso e inesquecível réveillon tropical, com ares de selva e luxo de marajá, para um grupo seleto de amigos. Esse cenário, que inspirou as ilustrações aqui em destaque, pode nos servir de estímulo e também de prova de que o belo e de boa cepa não envelhece. Sem preconceitos, Lauretta soma e mistura cores, formas e matérias. Os quadros africanos na parede servem de pano de fundo do bufê e a toalha antiga de linho bordada, sem problemas, vai por cima do boubou africano que já veste toda a mesa. A saladeira brasileira de madeira encosta na bandeja de prata da Artcurial, os talheres de servir são de bronze e a cafeteira, de prata, é de François-Xavier Lalanne. Os garfos e facas com cabo de cristal torneado e azul puxam o azul da porcelana e tudo vai girar em torno de um magnífico centro de mesa em vermeil. E, sem sair do tema, os belos guardanapos com borda rendada têm, a portá-los, pequeninos cachos de banana-ouro ainda verdinhas e nelas pousada uma orquídea vermelha. Sobre uma cadeira próxima, a pele verdadeira de um tigre. Um sofá, cadeiras de jardim e algumas de dobrar vão acolher, com naturalidade, os 12 felizes convidados. E tudo vai começar com um punch de limão verde. Para beliscar e despertar o paladar, apenas pistaches e cerejas. Depois, porque o que vale é misturar sabores, odores e agradar aos sentidos, um gigot d?agneau à l?etouffée com creme de gengibre. A sobremesa tinha, também, de ser de fruta exótica: a eterna e sempre bem-vinda musse de maracujá com sementinhas e calda caramelada. E, ao sabor do menor de todos pecados, o bom vinho francês, mas sem esquecer que, no estourar da meia-noite, será o champagne o comandante, dando as boas-vindas ao ano entrante. (nese@terra.com.br).