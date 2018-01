Décor e Design invadem o Sul

Conhecido como um dos principais polos produtores de móveis no Brasil, o município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, está em vias de se transformar em cidade-sede da principal feira de design e decoração do País. Lá, há duas edições, é realizada a Casa Brasil, exposição bienal, organizada pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), que dá mostras de surpreendente vitalidade.

"Com ênfase no segmento de alto padrão e de design inovador, a Casa Brasil foi pensada para preencher uma lacuna que existia no mercado de feiras nacionais", afirma Henrique Bertolini, presidente do Casa Brasil 2009. Com 148 expositores de seis Estados, o evento, que terminou no fim de semana passado, superou em 30% o volume de negócios previstos e recebeu um número 24% maior de visitantes que a edição anterior.

Promissoras do ponto de vista dos negócios, não menos animadoras são as notícias que sopram do Sul quando o assunto é o design. Amparado por uma curadoria técnica de alto nível, o evento vem crescendo em tamanho e qualidade, valorizando o design contemporâneo, autoral, e, portanto, avesso a cópias.

Um diferencial que salta aos olhos quando comparada a outras iniciativas do gênero, e que já chama a atenção, inclusive, de expositores internacionais, como os italianos da Maggis, da Snaidero e da Barriviera Cappe, que ajudaram a imprimir uma atmosfera cosmopolita aos pavilhões de Bento Gonçalves.

Além de exposições paralelas e do Prêmio Casa Brasil, a feira apresentou a mostra Aproximando Conceitos, reunindo móveis assinados por quatro estúdios de design (Marton e Marton, Adriano Studio, Bernardo Senna e Guto Índio da Costa) encarregados de desenvolver linhas de produtos inéditos.

Entre os muitos lançamentos, destaque para a coleção da Schuster, que contou com a curadoria de Sergio Rodrigues à frente de seis estúdios de jovens designers; do brasileiríssimo revestimento criado por Marcelo Rosenbaum para a Finger e dos móveis dos irmãos italianos Davide e Gabriele Adriano para a Bertolini.