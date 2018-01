Décor após o divórcio

Laurin Sydney, designer de interiores de Nova York, conta a história de uma cliente recém-divorciada, vítima de uma síndrome em alta. O marido da cliente "odiava estampas florais", lembra Laurin. "Depois da separação, ela me fez transformar seu novo quarto num mini-Versalhes", em contraponto à antiga ambientação, de cores neutras. A profissional chama esse comportamento de "vingança da decoração" e especula se não seria "a primeira parte de um processo de cicatrização de feridas, para apagar a lembrança do ex". À medida que a consciência do design ganha consistência nos Estados Unidos, amplia-se a idéia da decoração como forma de auto-expressão. Resultado: recém-separados ou divorciados querem redecorar radicalmente seus ambientes para combinar com a nova vida, magoar seu ex, ou ambos. De acordo com o censo, a maioria dos americanos se casa pela primeira vez por volta dos 20 anos, quando dificilmente já estabeleceram suas personalidades e desenvolveram uma noção de estilo. Por isso, quando os casamentos terminam 10 ou 20 anos depois, eles estão ansiosos para emergir das sombras dos antigos cônjuges e afirmar suas próprias identidades em pintura, azulejos e tecidos. "Quando alguém se divorcia, está recriando sua individualidade", diz Bonnie Eaker Weil, terapeuta de casais nova-iorquina. A decoração, então, surge como o modo mais popular de fazê-lo. Desfazer-se dos vestígios do passado é um primeiro passo crucial, mesmo que possa levar a erros custosos. Raoul Felder, eminente advogado de Nova York, diz que um cliente se desfez de uma escrivaninha antiga, que sua mulher tinha escolhido para o home office, porque para ele simbolizava suas necessidades ignoradas por anos. "Ele tinha 1,80 m e suas pernas não cabiam sob o móvel", diz Felder. Infelizmente, a escrivaninha tinha custado US$ 22 mil. Quando Robert Futterman era casado, seu papel na decoração da casa da família - num estilo falso country - era simplesmente "assinar cheques", como ele define. Embora tomasse decisões em seu trabalho, ele "cedia o controle" quando se tratava de design de interiores. Agora, dois anos após o divórcio, Futterman descobriu o amor pelo design moderno e a arte contemporânea durante a reforma da nova casa. Está particularmente feliz com o estar púrpura, preenchido por um tapete da Cappellini, outro Paul Smith, a mesa de bilhar preta e uma fotografia feita por Wang Qingsong, de um chinês numa banheira, rodeado de mulheres. A foto "grita independência e solteirice", diz ele. Projeto "catártico" Quando o casal em pé de guerra reúne profissionais de decoração, o desejo de reafirmar os próprios gostos, após anos de compromisso, é mais forte. Leila Astarabadi, decoradora de interiores, e Bentley Meeker, designer de iluminação, tiveram, segundo ela, uma relação causticante por quatro anos - "o que explica por que tínhamos tantas cores avermelhadas no apartamento". Ela conta que havia um peso em toda a madeira e o mobiliário ornamentado. "O décor espelhava como nos sentíamos. Não havia leveza, tudo era bem escuro." Após a separação, Leila, que estudava ioga e design de interiores, passou para cores "cicatrizantes" e design moderno. Agora, vive num apartamento mobiliado com peças como um console de Piero Lissoni e mesas Niedermaier de acrílico. O processo de cicatrização está levando tempo, mas a decoração é um passo importante para "criar um lugar para a reflexão". Meeker, por sua vez, deu as costas ao esquema decorativo do casal. Comprou uma casa e colocou pedras acinzentadas por toda a parte, da entrada do carro, passando pelo interior, até o pátio. Mobiliou a casa com sofás contemporâneos de couro e camurça em cores leves, tapete de lã de lhama e mesa de mais de três metros de comprimento. Ele acha "catártico" projetar sua casa do jeito que quer. "Isso me ajuda a descobrir quem sou." E não sente a menor falta de ter um espelho rococó para se barbear.