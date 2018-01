De olho no futuro

O Museu da Casa Brasileira (MCB) apresenta, a partir de quinta-feira, a 5.ª edição da mostra Jovens Designers, em que estudantes de design e produto de todo o Brasil mostram seu trabalho – a ideia é estimular a formação de novos talentos e incentivar o design no País. Com cenografia do designer Sérgio Matos, a mostra apresenta 40 produtos e protótipos de 63 universitários selecionado em oito Estados. São peças como a poltrona Feijão com Arroz, já premiada pela Tok & Stok, e um fogão modular que funciona por indução eletromagnética. Em março, também haverá um ciclo de palestras e encontros com profissionais de design.

5ª Mostra Jovens Designers

Até 29/3. De terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada R$ 4 (gratuita aos sábados, domingos e feriados). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705. Tel. (11) 3032-3727