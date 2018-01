Cursos livres de design

Lab 74

Comandado por Bruno Lima, o laboratório ensina a fazer móveis, como as cadeiras Lina (R$ 600) e Krat (R$ 400). Além de levar a peça para casa, você aprende técnicas construtivas

Sesc Pompeia

Nas Oficinas de Criatividade estão previstos cursos de Técnicas de Cerâmica e Marcenaria: Cadeiras e Composições, com o Lab 74. R$ 60 para o público geral e R$ 18 para comerciários

Rodrigo que fez

O designer Rodrigo Silveira recebe turmas interessadas em aprender técnicas de marcenaria. Outros designers profissionais também usam o espaço, ou seja, é um ótimo ambiente para trocar ideias

Oficina Lab

De Daniel Sene, a escola tem curso livre de marchetaria (R$ 320),

marcenaria, projeto e construção (R$ 1.700 sem material incluso) e outras técnicas como restauro e mobilier puzzle

Escola São Paulo

Do Atelier Marko Brajovic, o curso Design de Mobiliário (R$ 990) tem como objetivo criar e desenvolver mobiliário urbano. A escola também tem curso online com Carlos Motta (R$ 55)

MAM

O curso Design Brasileiro: a Virtude da Necessidade (R$ 630) tem como objetivo estudar a produção de design no Brasil

Instituto Europeo di Design

O curso de um ano Design de Mobiliário (R$ 18.900), com o arquiteto Alexandre Salles, tem ênfase na pesquisa e prática do design

Oficinas Neute Chvaicer

As atividades, com foco na produção de luminárias, serão em parceria com o Lab 74. Vale ficar de olho no site e redes sociais da dupla

Panamericana

No curso de Lighting Design (R$ 1.003) o objetivo é aprender a elaborar um projeto dos pontos de vista técnico, funcional e estético