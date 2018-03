Criadores em desfile

Exposição na La Lampe Foto: Divulgação

Endereço certo de nove entre dez grifes de móveis na cidade, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, e arredores, reúne, por certo, alguns dos eventos mais concorridos da semana de design. Por isso, a dica é reservar ao menos um dia para percorrer a região.

Para quem se interessa por arte – e suas ramificações –, DNA Têxtil, exposição em cartaz na By Kamy, é bom ponto de partida. Depois, vale a pena conferir Work in Progress, a mais nova coleção da Decameron e também as criações exclusivas do designer Rodrigo Almeida, na galeria Legado. A atualidade do design francês é destaque na Ligne Rosset, enquanto estrelas internacionais brilham forte nos céus da Firma Casa e da Conceito.

Novidade das mais aguardadas, uma série de food trucks promete marcar ponto ao longo da Gabriel, abastecendo de comes e bebes todos os visitantes. Não deixe de experimentar.