Criação feita de luxo e de lixo

Do alto de seu gigantesco suporte - ao alcance dos olhos, mas inacessível ao toque -, o exclusivo móvel, da Established & Sons (exposto nos interiores da Universidade de Westminster e construído no mais puro mármore de Carrara), parece evocar uma atitude de distinção e respeito. Em meio ao burburinho de mais uma première da Designersblock, no galpão desativado de Brick Lane, o jovem estudante convoca todos os presentes para conferir, in loco, todo o conforto oferecido por sua mais recente criação: uma exótica poltrona feita de tubos colados de PVC, com assento moldado à mão. Duas realidades, aparentemente distintas, mas que bem ilustram o perfil da produção apresentada na 15ª edição do London Design Festival (Festival de Design de Londres), o mais multidisciplinar evento do setor, que movimentou a capital inglesa de 15 a 25 de setembro. Testemunho de uma época dividida entre a consciência ecológica e o desejo de individualizar ao máximo o cotidiano, o design, nascido para ser produzido em série, mais do que nunca se pretende particular, único. Seja por meio de pequenas séries ou de objetos exclusivos. Novos estímulos Em oposição ao hiperconsumo e ao desperdício associado à produção em série, cresce entre os jovens designers o interesse por matérias-primas sustentáveis e pela reutilização de materiais descartados, especialmente aqueles ao alcance da mão, como a madeira, o papel e o metal. Um enfoque vigoroso e otimista do projeto, que tem como pano de fundo a preocupação com o futuro do planeta, mas que bem sabe se abrir para novos estímulos, compartilhando procedimentos com disciplinas como a arte, a moda e o artesanato. Matéria-prima sustentável e natural por excelência, a madeira marcou presença na semana do design londrino. Mas vai longe o tempo dos acabamentos metalizados, ebanizados e exóticos. Na melhor tradição do design escandinavo - brilhantemente exemplificada no banco com assento giratório de Line Depping ou na poltrona de tiras curvadas a vapor, de Henriett Leth, ambos para a mostra Made in Denmark -, aos olhos dos novos designers, a madeira surge pálida, sem acabamento, exibindo veios e superfícies não polidas. "Prefiro pensar que, em vez de estar atuando como um carpinteiro, apenas desenho objetos tridimensionalmente", conta Peter Marigold, confesso admirador do material e autor de uma série de estantes desconcertantes - feitas com galhos retorcidos, chapas e troncos toscos -, que rompem com o predomínio das linhas retas e com o rigor do acabamento tradicional. Um dos profissionais de maior evidência em Londres (além de integrar a concorrida exposição Grandmateria, suas estantes Tilt podiam ser vistas nas vitrines da loja do estilista Paul Smith, em Sloane Avenue), Marigold ilustra bem a nova geração do design britânico: jovens profissionais de sólida formação, para os quais a urgência criativa faz do uso de matérias-primas alternativas, refugos industriais e mesmo do lixo, instrumentos de permanente investigação. "Sei que o meu trabalho é alvo de críticas daqueles que não vêem com bons olhos a aplicação de procedimentos artesanais na indústria. Mas esse não é meu objetivo. Mais importante é saber que dou vazão ao meu processo criativo, ainda que o destino do meu trabalho seja uma galeria de arte." Experimentalismos Ponto de vista, ao que parece, compartilhado pelos estudantes, em geral recém-formados, que se convertem no centro das atenções de mostras como a Designersblock e a Tent, palco de experimentalismos de todos os tipos - das poltronas assentadas em cordas, de Tom Price, aos irônicos guarda-roupas de papelão de Giles Miller, que revisitam desenhos de época. Conseqüência imediata da atitude just design it, cresce em importância a figura do galerista, personagem-chave para assegurar credibilidade à produção nascente. Como no caso de Libby Sellers, ex-curadora do London Design Museum e que acaba de inaugurar sua galeria em Londres, prenunciando novos tempos para os designers britânicos. Tempos nos quais, muito provavelmente, o sucesso de um móvel não mais será avaliado apenas em função do número de unidades vendidas, mas também da cotação alcançada. Sem medo de interferir na qualidade dos espaços, o desenho dos artefatos luminosos é alvo da consciência ecológica dos designers em Londres-2007, como nos refletores construídos a partir de cúpulas de abajures de Karen Ryan, ou com materiais sustentáveis, caso da madeira no Made in Denmark. Em versão recortada a laser, a madeira é estrela também nas cúpulas de Susan Bradley (para a Hidden Art). O lustre aparece ainda bem representado em peças que fazem da geometria ponto de partida para a definição do objeto - e não economizam em proporções -, como no Tail Light, de Stuart Haygarth. Trata-se de um imponente mosaico luminoso, construído a partir de componentes automotivos. Propostas geometrizadas ganham espaço nos pendentes de John Wischhusen, que exploram o brilho do aço e do alumínio, por meio da junção de diversos recipientes metálicos de uso culinário, com o objetivo de construir arranjos simétricos e expansíveis à semelhança de estruturas celulares. Lustre à noite, móbile de dia Futurista por excelência, o metal, em versões ultrapolidas, ganha destaque em lustres construídos para participar ativamente da decoração, estejam acesos ou apagados. Como na luminária Mercury, de Ross Lovegrove para a Artemide, com cúpulas de desenho orgânico, produzidas em material reflexivo, para funcionar como lustre à noite e móbile de dia. Versátil, o material aparece também como opção de acabamento interno das cúpulas, em geral acetinado, a exemplo da série de luminárias Pipe, de Tom Dixon; ou nos bem-humorados e irônicos pendentes de Jake Phipps, para a Hidden Art. Iluminar sim, mas não obrigatoriamente. Levando às últimas conseqüências a idéia de fazer do lustre uma autêntica escultura, o estúdio InnerMost assinou talvez o mais apoteótico dos trabalhos da temporada: os artefatos luminosos Black&White, da designer Winnie Lui. Na prática, duas exuberantes colagens de objetos descontextualizados, formatando um lustre de reduzida eficiência luminosa, mas de inegável apelo estético. Um trabalho de delicada elaboração, raramente aplicado a uma luminária. No limite entre a arte e o design.