Criação em dobro

Embora tenha sido o célebre decorador Jed Johnson que morreu na explosão do vôo da T.W.A. em 1996, foi seu gêmeo, Jay, que, em certo sentido, caiu das nuvens. O tímido e discreto Jay Johnson, 59 anos, para quem Jed era "o melhor amigo" e sua "metade pública", de repente se transformou em diretor da Jed Johnson & Associates, um multibilionário escritório de design, cujos clientes incluíam Pierre Bergé, então diretor do império Yves Saint-Laurent, Mick Jagger e Jerry Hall, Barbra Streisand e Richard Gere. Os gêmeos Johnson, que deixaram a faculdade aos 19 anos (em 1967) e caíram na estrada, ficaram famosos internacionalmente como um par extraordinariamente bonito (Jed foi amante de Andy Warhol por 12 anos). Mas eram tão diferentes quanto a noite e o dia. "Jed era quem ficava na frente", diz Jay, no apartamento de Manhattan que divide com o sócio, Tom Cashin. Após a queda do avião, Paul Goldberger escreveu, no The New York Times, que Jed tinha "um dos melhores olhos de nosso tempo". Em uma atitude que surpreendeu quem o conhecia, Jay decidiu manter e administrar o negócio, apesar da perda de seu principal decorador e líder. No final de novembro de 2005, a coleção de móveis Jed Johnson Home foi lançada na John Rosselli & Associates, em Nova York (disponível apenas para decoradores). Na mesma época, saiu pela Rizolli Jed Johnson: Opulent Restraint, monografia organizada por Jay. Sinais de que ele estava, finalmente, saindo da sombra do irmão e pensando mais no futuro do que no passado - um lembrete de que a empresa sobrevive e faz sucesso. A Jed Johnson Associates tem faturamento anual de US$ 11 milhões, bem acima dos US$ 7 milhões de quando o titular vivia. Seus clientes são basicamente empresários bem-sucedidos, astros e estrelas. Sua equipe de designers se mantém praticamente intacta. O escritório, que trabalhou com vários estilos, incluindo Arts and Crafts, pelo qual é mais conhecido, tem criado ambientes mais contemporâneos. E, se perdeu clientes quando perdeu Jed, está ganhando outros. O arquiteto Alan Wanzenberg era considerado por muitos o herdeiro de Jed. Eles eram sócios na Jed Johnson, Alan Wanzenber&Associates até 1986, quando Wanzenberg abriu a própria empresa, mas continuou a colaborar com Jed. Agora, tem seu próprio negócio de decoração e não trabalha mais com Jay. Nascidos em Alexandria (Minnesota), em 1948, Jed e Jay eram dois de seis filhos de um pai alcoólatra e uma dona de casa, que se divorciaram quando os gêmeos tinham 18 anos. Criados no Arizona, depois na Califórnia, chegaram a Nova York de ônibus. Encontraram um apartamento por meio de um viciado em heroína, foram assaltados e perderam seus últimos US$ 200. Arrumaram emprego na Wester Union, e no terceiro dia de trabalho, Jed fez uma entrega na Factory, de Andy Warhol. O resto é história. "Foi tudo muito excitante", lembra Jay sobre a carreira dos irmãos como celebridades no círculo de Warhol, viajando entre Nova York, Paris, Londres e lugares exóticos do mundo. "Jed trabalhava muito mais...", diz. "Eu me divertia." Jay bebia, consumia cocaína, usava maquiagem, era modelo e ajudava Warhol a pintar na Factory, na Union Square. Quando Jed deixou Warhol, em 1976, e abriu seu escritório de decoração, Jay foi trabalhar com ele, um arranjo que não funcionou por causa de seu vício em álcool e drogas. Dois anos depois, Jed recontratou o irmão como contador. Após a morte dele, uma avaliação da empresa mostrou que valia menos de US$ 100 mil. "Mesmo assim, decidi continuar. Afinal, devo ao pessoal que trabalhava com ele."