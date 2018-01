Cozinhas com algo a mais

No projeto do Lucchesi & Rasuk Arquitetura, a parede que abriga o quadro de luz foi revestida com cerâmica preta. Em volta do fogão, revestimento de madeira teca Foto: Fran Parente/Divulgação

Espaços organizados, revestimentos fáceis de limpar e, claro, um ambiente que tenha o estilo da casa. Ter uma boa cozinha, integrada ou não, já é uma das prioridades para quem contrata um arquiteto. “Todo mundo quer estar num ambiente agradável em todo o tempo que está em casa. O espaço para cozinhar, com certeza, hoje é protagonista, mas é preciso lembrar de uma máxima: uma cozinha não deve ser feia, mas, acima de qualquer coisa, deve ser prática”, afirma Freddy Herman, diretor da Valcucine, grife italiana de mobiliário para cozinha.

Para colocar essa ideia em prática, o espaço, mesmo quando limitado, não é desculpa. No projeto tocado pelas arquitetas Andrea Lucchesi e Carolina Razuk, os 25 m² disponíveis dão conta de abrigar tudo o que o proprietário desejava, só foi preciso reorganizar o layout e fazer uma pequena reforma. O resultado é uma cozinha prática para preparar e fazer refeições rápidas antes do trabalho e que também funciona bem para receber os amigos nos fins de semana, já que fica próxima do estar. “A antiga cozinha não era nada prática. Uma ilha atravancava o espaço, tornado o ambiente muito menor e mais difícil de ser usado. Depois de retirar também os antigos armários, redefinimos a ordem de todas as coisas e ficou só o que é realmente útil”, explica Andrea.

As arquitetas usaram o contraste da madeira teca em algumas áreas que podem molhar com a cerâmica preta, que deixa o ambiente com certo toque masculino, outro pedido do proprietário. “Usamos as cores que aparecem no resto do apartamento, para deixar tudo com uma mesma linguagem, já que ele queria receber os amigos. Mesmo tendo tons sóbrios, como o preto, em seu contexto geral, a cozinha não deixa de ter um toque de descontração”, comenta Carolina.

As refeições rápidas podem ser feitas em uma mesa retrátil revestida de madeira que tem o apoio de dois bancos – uma solução fácil que ocupa pouco espaço. O piso de porcelanato é fácil de limpar e remete ao cimento queimado. “O destaque ficou por conta da parede toda forrada de cerâmica feita à mão. Essa era uma referência trazido pelo cliente de uma viagem. Assim, conseguimos também esconder o quadro de luz, que ficava exatamente na vista de quem está na sala.”

Nos projetos que você vai conhecer nesta edição, a ideia de aproveitar todas as áreas disponíveis para acoplar equipamentos e privilegiar a organização de quem gosta de cozinhar e precisa ter tudo a mão foi privilegiada. É o caso de uma cozinha totalmente planejada para receber convidados que ganhou ares de sala de estar. Em outra, criar uma ilha para reunir os amigos em volta da comida, ainda durante a preparação, era o objetivo principal de uma família italiana. “Gosto de pensar que a cozinha é o centro da casa, é onde as pessoas se encontram em momentos de alegria. Juntar isso ao fato de ter equipamentos e mobiliários adequados para fazer a festa é perfeito”, completa Freddy. A seguir, conheça e inspire-se em alguns desses espaços.