Cozinha de avó

Uma boa cozinha com ilha gourmet, uma geladeira para ingredientes frescos, outra para pratos prontos. Ao lado, uma pequena sala para cafés da manhã, equipada com geladeira, máquina de gelo e chapa de aço para aquecer os pratos quentes. Com essa estrutura, o apartamento de um casal de avós no Jardim Europa a família é bem-vinda todos os dias.

Em parceria com a Leicht, marca alemã de cozinhas planejadas, a arquiteta Maria Lucia Gomes Cardim projetou três ambientes voltados para refeições no novo imóvel do casal. A proprietária, apaixonada por cozinhar, faz questão de ter tudo segmentado, ou seja, seria preciso acomodar na cozinha principal duas pias – uma para preparo de alimentos e outra para lavar louças – equipamentos como forno e fogão e armários planejados com muitas divisórias, para que tudo fique o mais organizado possível.

“O casal tem muitos utensílios de cozinha, assim como louças especiais e coleções de panelas. Isso fez com que a gente investisse em um bom mobiliário, com divisórias finas de madeira para os talheres menores e outras de vidro e inox para as panelas”, diz Maria Lucia. Uma ilha central, que funciona como área gourmet, tem cadeiras para que os netos fiquem por perto enquanto a comida não está pronta. “O piso de ladrilho hidráulico aquece e dá ainda mais aconchego ao espaço”, comenta.

Separada por uma porta de madeira laqueada de branco está a sala para cafés da manhã e lanches da tarde da família, com estante, ilha central e mesa de madeira. A pequena geladeira escondida no mobiliário da ilha guarda lanches e sucos. “A sala de jantar fica logo ao lado, separada por uma porta de correr. Com certeza a vida desta casa gira em torno das refeições feitas com toda a família.”