Contato com a natureza

Trazer a natureza para dentro de casa é um recurso estético que pode acontecer em todas as estações. Mas é na primavera que floresce o desejo de se sentir mais próximo de plantas e flores. De preferência, por meio de um ou mais vasos posicionados em pontos estratégicos.

Vasos de diferenres formatos em projeto de Marco Aurélio Viterbo Foto: Zeca Wittner/Estadão

Tão importante quanto as condições em que a planta ficará exposta, a escolha do recipiente que vai recebê-la deve ser feita com critério. “É preciso saber como é a raiz e como se dará o crescimento da flor para haver uma proporção entre a parte enterrada e a que fica fora do vaso”, analisa o arquiteto paisagista Rogerio Shinagawa. “Além do que, o conjunto vaso e planta deve se adequar à decoração.”

Nesse sentido, a forma como o arranjo será apresentado merece também toda a atenção. “Gosto de montar os buquês à mão e prendê-los com um barbantes para só então colocar no vaso. O visual fica despojado, como se as flores tivessem sido jogadas lá”, revela Marco Aurélio. Outra dica do arquiteto é utilizar uma camada de folhagens no interior do vaso para deixar a flor na posição desejada, em caso de recipientes com uma menor abertura. É preciso ainda levar em conta a rotina de cada morador. “Procuro saber se a pessoa gosta e tem tempo para cuidar das plantas”, destaca Shinagawa. Segundo ele, as leguminosas são boa alternativa para quem não para em casa.

Especializada em projetos paisagísticos, Gabriela Santos e Souza lembra a importância de pensar na drenagem do vaso, que permite o escoamento da água. “Materiais como brita, cacos de cerâmica, pedrisco ou argila expandida cumprem bem a função”, diz. Segundo a profissional, depois é só colocar um pedaço de manta de drenagem de poliéster para que a terra não impeça a passagem da água.