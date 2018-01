Construir soluções sob medida pode até pesar no orçamento, mas, muitas vezes, compensa

Seja em painéis, armários, banheiros ou na cozinha, a marcenaria proporciona soluções para as mais diversas situações. As possibilidades que ela proporciona, aliadas à praticidade e beleza, são únicas.

“Dá para inventar tudo. A gente reaproveita cada canto. Todo apartamento tem sempre algum lugar bacana, que pode ser utilizado de uma maneira que você nem imaginava”, afirma Vanessa Basile, da Basile Marcenaria.

Tudo começa com uma ideia. Depois, definida a disposição e o tipo da madeira, de acordo com a preferência do cliente, é hora do marceneiro entrar em ação. “Normalmente, a gente recebe o projeto do arquiteto ou vai até o local e discute com o proprietário o que ele tem vontade. A partir daí, desenvolvemos”, conta Reinaldo Gomes da Silva, da Marupa Móveis.

Madeira como revestimento na parede tem destaque Foto: Denilson Machado

Segundo Vanessa Basile, a madeira maciça surge como opção preferencial , seguida dos laminados e da folha de madeira natural. Isso nas áreas da casa não sujeitas à umidade. Para as demais, como cozinhas e banheiros, existem cuidado especiais, o que, no entanto, não inviabiliza o uso. “Nestes casos, uma boa opção é você usar uma folha de madeira assentada sobre uma folha de MDF (aglomerado de madeira)”, destaca a profisional.