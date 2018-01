Veja os vencedores do Prêmio Casa

A primeira edição do Prêmio CASA revelou os seus grandes vencedores na noite desta terça-feira, 11, em cerimônia no Jockey Club, em São Paulo. O evento, aberto apenas a convidados, foi no Espaço TTERRA, assinado por Gui Mattos.

A premiação, instituída pelo Estado e pela Casacor, atuou em duas frentes: por votação pública, via internet e a técnica, a critério de um júri de especialistas. Nesta edição, Gianfranco Vannucchi, julgando arquitetura; Clarissa Schneider, estilo; Zanini de Zanine, design; Eduardo Fernandes, arte; e Roberto Dimbério, impacto e mídia.

Prêmio Casa escolheu os premiados nesta terça Foto: Daniel Fernandes/Estadão

Foram cinco as categorias submetidas à votação do público pela internet. Patricia Hagobian venceu a categoria Meu sonho de sala, com o projeto Lounge dos Amigos; as arquitetas Fabiana Silveira e Patricia de Palma do escritório SP Estúdio foi escolhido pelo Quarto do Bebê (quarto); Yara Cianci e Pat Varago foram premiadas pela Cozinha do Chef (cozinha); Loft do Designer, idealizado pelas arquitetas Adriana Helú, Carolina Oliveira e Marina Torre Lobo do escritório Triplex Arquitetura, foi o projeto escolhido pelo público na categoria banheiro; Sandra Moura venceu com o Estúdio do Artista, na categoria jardim.

Já o corpo de jurados identificou as melhores propostas em torno dos seguintes temas: Espaços Residenciais, que teve como vencedor a Casa Niwa da Yamagata Arquitetura; Espaço Comercial, com a vitória de Marília Peregrini e Área Externa com o Jardim Deca, de Alex Hanazaki.

Também foi concedido um grande prêmio, por decisão unânime do júri, para Alex Hanazaki (Jardim Deca), profissional ou aspecto da mostra que, no entender do júri, venha a merecer uma distinção especial.

Idealizado pelo designer Paulo Alves, um troféu que faz referência a essencialidade, tema da mostra deste ano, foi entregue a cada um dos vencedores.

Acompanhe a cobertura completa do evento na edição especial do Casa, dia 16.