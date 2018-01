Conheça a delicadeza das miniorquídeas

Minisorquídeas Phalaenopsis de diferentes cores Foto: Zeca Wittner/Estadão

As flores minúsculas, com diâmetros que variam de 3 a 5,5 cm, têm as mesmas cores e detalhes da de tamanho normal, com cerca de 13 cm, mas a delicadeza das miniorquídeas é única. As plantas em miniatura começaram a ser produzidas pela Florquidea, em Holambra, há cerca de seis anos, em pequenas quantidades, apenas para testes. Hoje, a empresa vende Phalaenopsis de até 15 cores na versão reduzida.

Siga o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestadão

“Começamos a produção pensando em moradores de pequenos apartamentos e em escritórios, mas agora as miniorquídeas estão sendo usadas até em decoração de festas”, conta o produtor Michael van Hoof. As mudas, trazidas da Holanda e de Taiwan, levam dois anos até a primeira floração. “Depois, ela pode florir até duas vezes por ano e a muda adulta sobrevive mais de 10 anos.” Os cuidados com a planta são os mesmos de uma orquídea comum.

Na Ecoflora, também de Holambra, as miniorquídeas foram lançadas este ano e vêm com um atrativo a mais: vasinhos de cerâmica coloridos. “É a primeira vez que apresentamos um produto com esse acabamento. Dá para comprar e já presentear alguém”, diz o gerente comercial da empresa, Cristiano Del Ciello.