Confira dicas para escolher a cadeira ideal para cada ambiente

A Appia Stool, assinada por Christoph Jenni para Maxdesign também é uma boa pedida para a cozinha. Assentos estofados e suportes para braços são dispensáveis no ambiente, assim fica mais fácil transportar e guardar as peças; Foto: Maxdesign

Sentar na hora de comer, ver um filme, estudar, receber convidados e realizar diversas outras atividades em casa. Pelo tempo que passamos sentados diariamente, a cadeira se torna um item indispensável no dia-a-dia para o bom desempenho das mais variadas atividades. Por isso, escolher o modelo ideal para cada situação é essencial. Aqui, algumas dicas que podem ajudar na hora de eleger o modelo ideal para cada ambiente:

1. Escritório

Neste ambiente, a cadeira é um dos itens mais importantes do mobiliário, principalmente para quem trabalha de casa e tem que permanecer muito tempo sentado. Por conta disso, conforto e ergonomia são características indispensáveis para a peça escolhida. Além disso, tamanho e regulagem corretas podem, inclusive, evitar problemas de saúde. Para este tipo de ambiente, é aconselhável escolher um modelo de cadeira giratória, atentando-se para o tipo de rodinhas certas para o piso do ambiente. Também é indicado que tenha encosto e assento independentes, com regulagem de altura e suportes para braços ajustáveis.

2. Cozinha

Ambiente destinado, a princípio, para o preparo das refeições, a cozinha da maioria das casas também possui um espacinho onde essas refeições podem ser consumidas. Para não atrapalhar a circulação no local, que já conta com muito móveis e eletrodomésticos, o ideal é optar por cadeiras ou banquetas pequenas e leves, de fácil manutenção e conservação e de preferência de materiais laváveis. Assento estofado e suporte para braços são dispensáveis, assim fica mais fácil transportar e guardar as peças.

3. Sala de Jantar

Diferentemente da cozinha, a sala de jantar é um cômodo destinado a receber e por isso merece cadeiras que sejam mais elegantes e combinem com o restante da decoração. Se o espaço é usado com maior frequência, também é importante levar em conta o conforto das pessoas na hora de realizar as refeições. O ideal é que a altura dos assentos esteja de acordo com a altura do tampo da mesa, nem muito baixo, nem muito próximo.

4. Varanda

Neste ambiente, o que conta na hora de escolher é, antes de tudo, a resistência, menor ou maior da cadeira ao ambiente externo, depois, sua função decorativa. Se a varanda é aberta, é importante se atentar à incidência de sol e chuva e procurar móveis resistentes. Peças de materiais mais rústicos, como madeira, palha e fibra sintética são pedidas interessantes.