Comece o ano aprendendo a fazer arranjos florais

Sob medida

A artista plástica Marcia Parasmo (cujo trabalho pode ser conferido na foto acima) oferece curso completo de arranjos florais, dividido em três módulos com duração de um mês cada. As aulas podem ser assistidas em turma ou individualmente. O endereço é Rua Gabriele D’Annunzio, 1266, Campo Belo. Ainda há vagas para março. Inscrições devem ser feitas através do e-mail contato@marciaparasmoflores.com.br.

Trabalho da artista plástica Marcia Parasmo, que oferece curso completo de arranjos florais Foto: Marcia Parasmo/Divulgação

A la carte

A Decora Flores (que assina o trabalho ao lado) oferece não um, mas oito cursos diferentes. Todos serão realizados no domingo, 8 de março, e terão duração de 5 horas. O valor do investimento varia de acordo com o curso. Entre as opções, buquês, parede de flores, arranjos para eventos, arranjos desconstruídos, mesa comunitária, cordão floral, assinatura de flores e guirlanda. Inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 2456-2186.

Arranjo produzido pela Decora Flores, que oferece oito cursos diferentes de arranjos florais Foto: Decora Flores/Divulgação

Naturais

A ICI Flores oferece em março o módulo 1 do curso “Arranjos Florais”. Destinada a iniciantes, a oficina tem duração de 14 horas, nas quais serão trabalhados aspectos básicos de técnica e execução de arranjos naturais. As aulas serão ministradas pela arquiteta, paisagista e floral designer Lú Gallottini, responsável pela composição à direita.

São duas opções de turma no período vespertino: uma entre os dias 5 e 8 de março e outra entre os dias 12 e 15. As inscrições podem ser realizadas através do telefone (11) 3023-3039.

A arquiteta, paisagista e floral designer Lú Gallottini, que assina este trabalho, ministra curso de arranjos florais na ICI Flores Foto:

Profissional

Quem deseja ter uma formação sólida na área pode se interessar pelo curso “Formação de Floral Designer”, da Escola Técnica de Arte Floral. Dividido em seis módulos, com carga horária superior a 150 horas, o curso aborda todos os aspectos da profissão.

As aulas só terão início no mês de junho, mas as inscrições já podem ser feitas através do site: http://escolatecnicadeartefloral.com.br/floral-designer/.