Confira as novidades de desing lançadas no Salão do Móvel de Milão

Madeira? Não. É plástico desenvolvido pela marca italiana Kartell. A poltrona é assinada por Veneer de Philippe Starck para a marca. Foto: Fotos e reportagem: Marcelo Lima

Em sua 57ª edição, o Salão do Móvel de Milão transforma a cidade italiana na capital mundial do design. Acompanhe a cobertura e veja as coleções e as novas tendências do setor de design e também os lançamentos das principais marcas mundiais. O Casa traz em primeira mão o que de mais legal está sendo lançado. Veja:

Salão do Móvel de Milão 2018: novidades e tendências