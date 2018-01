Confira 50 produtos em liquidação para renovar a decoração

Na hora de aproveitar as liquidações, definir prioridades e evitar compras de impulso são itens essencias para melhor aproveitar o mês de custos reduzidos Foto: Zeca Wittner/Estadão

Basta um rápido olhar pelas vitrines da cidade para constatar que o mês de janeiro configura um dos melhores momentos do ano para dedicar energia, tempo e sola de sapato em busca de artigos de decoração e design em liquidação. Desde o início do mês, como acontece todos os anos, o setor se mobiliza para diminuir preços e as reduções, em muitos casos, podem chegar a 70% do valor inicial da peça.

Para agradar a gregos e troianos, a equipe do Casa visitou lojas e garimpou o que há de melhor na temporada de liquidações na cidade de São Paulo, com foco em quatro demandas diferentes: para quem deseja apenas dar um toque especial nos ambientes da casa com peças simples e de preço acessível; para aqueles em condições de investir em itens tradicionalmente mais caros, mas que têm valor reduzido nessa época do ano; para consumidores que estejam construindo ou reformando neste momento e, para arrematar, para todos os aficionados por design que podem encontrar bons preços também para objetos de desenho autoral ou para produtos de uso cotidiano, mas que, dada sua exclusividade, costumam ter custo proibitivo para o público em geral.

Mesas laterais e de centro em liquidação nas lojas Clami. A depender do modelo, os descontos podem chegar até a 35% Foto: Zeca Wittner/Estadão

Entre as 50 peças selecionadas por nossa reportagem estão desde tapetes, revestimentos, louças, poltronas, sofás até acessórios e eletrodomésticos, além de toda uma gama de pequenos objetos que, a depender de sua disposição e de uma boa dose de criatividade, podem transformar o visual da sua casa para este ano que está apenas começando.

Por fim, antes de ir às compras de fato, vale registrar que todas as ofertas mostradas nas próximas páginas estão, claro, sujeitas à disponibilidade de estoque das lojas ou fabricantes, sendo de total responsabilidade das marcas. Isso posto, vista seu sapato mais confortável, coloque o Casa dentro da bolsa e boas compras!

Fique Atento

> GARIMPO

Antes de decidir se a compra será no crédito ou no débito, vale bater muita perna para encontrar as melhores ofertas. Nem sempre o primeiro desconto oferecido é o melhor, por isso é importante ter disposição para negociar.

> DETERMINAÇÃO

O impulso é o pior inimigo das boas compras. Por isso, preço em conta não deve ser o único fator de motivação para uma aquisição, mesmo em períodos de oferta. É importante delimitar suas necessidades antes de ir a campo, para não correr o risco de voltar para casa com, literalmente, um elefante branco sem utilidade.

> TROCA

Conforme aponta o Código de Defesa do Consumidor, a loja não é obrigada a realizar trocas em produtos em liquidação comprados sem defeitos. Por isso, avalie bem a peça antes de levar para casa. Caso haja algo errado, isso deve estar descrito na nota fiscal.

> COMPRAS ONLINE

Nem sempre os descontos coincidem na loja física e na online. Por isso cheque ambas as plataformas antes de efetuar qualquer compra.

Confira os produtos que o Casa selecionou:

- Para quem quer renovar os ambientes

- Peças de qualidade e desenho atemporal

- Produtos para construir ou reformar

- Objeto dos sonhos em liquidação