Foto de Alexandre Urch para a Galeria Porão Foto: Alexandre Urch/Divulgação

Fotografia

Em comemoração aos 461 anos de São Paulo, a Galeria Porão (Rua Aspicuelta, 145) coloca em exposição fotos que homenageiam a cidade, como a feita por Alexandre Urch (foto acima)

Liquidação

Até 1.º de março a Tok & Stok promove liquidação, com itens até 70% mais baratos. A Natuzzi Editions também oferece descontos, que chegam a 60%, até o dia 22. A loja Amoreira também abre temporada de descontos com peças que chegam a 40% off.

Curso

A Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação “Geografia, Cidade e Arquitetura” e “Habitação e Cidade”.