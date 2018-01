Concurso de design na França premia jovens talentos

Uma das cadeiras da série Dancers, de Aurelie Hoegy, um dos vencedores do prêmio do júri Foto: Divulgação

O Rado Designers Prize é uma iniciativa da fabricante suíça de relógios Rado, que tem como objetivo apoiar designers em início de carreira, oferecendo-lhes, além de visibilidade, a possibilidade de medir a temperatura de suas criações tanto com especialistas de peso quanto com o grande público.

Realizada sempre no contexto de um evento de design, mais do que remunerar financeiramente seus vencedores, a premiação, ao longo dos anos, tem se notabilizado por alavancar muitos nomes, uma vez que, para a maioria dos participantes, o simples fato de ter um trabalho selecionado para a competição já credencia o seu portador a alçar voos mais altos na carreira.

Pelo terceiro ano consecutivo, a mostra Now! Le Off, que concentra os talentos mais promissores em atuação na França e acontece anualmente na Cidade da Moda e do Design – centro expositivo no centro de Paris –, foi palco de mais uma edição do prêmio, que desta vez contou com a curadoria da designer francesa Constance Guisset.

À frente de um comitê composto por caçadores de tendências, além de representantes dos meios editorial, empresarial e acadêmico, coube a ela selecionar projetos da mostra para concorrer em duas categorias: o prêmio oficial do júri – que este ano teve dois agraciados – e o prêmio da audiência, concedido por votação online.

“Ser um designer é saber conciliar sonho e realidade. Por isso, resolvemos premiar dois criadores, dois talentosos jovens que falam a mesma língua, só que em diferentes registros. Essa nomeação conjunta aponta para a extensão das áreas que pretendemos ver abordadas pelos projetos”, comentou Constance por ocasião da premiação, no mês passado, em Paris.

Questionando os limites entre arte e design, a jovem Aurelie Hoegy, ex-aluna da Academia de Design de Eindhoven, cativou o júri com Dancer: uma coleção de cadeiras feitas de algodão embebido em látex e posteriormente seco, que contrapõe conceitos como movimento e estabilidade, provocando uma reflexão sobre a relação entre funcionalidade e objeto.

“Nos seus móveis, Aurelie questiona a noção de equilíbrio na vida cotidiana com o objetivo de alcançar uma nova expressão. Assim, além de discutir as fronteiras entre normalidade e anormalidade, ela prova que ir além do convencional pode ser um eficiente atalho para melhor se apreciar o potencial poético das coisas”, pontua a curadora.

Na razão direta em que o trabalho de Aurelie dialoga com o feito à mão, o projeto “S”, de Jules Levasseur, também premiado na categoria principal, tem na indústria seu principal referencial e norte. “São os processos industriais que inspiram e alimentam minha produção. Acredito ainda ser possível criar impacto com eles”, argumenta o designer.

Partindo de um material de construção elementar, a lâmina de metal ondulada utilizada na montagem de coberturas, Levasseur constrói móveis de uma delicadeza rara. “Pelas mãos dele, um material banal ganhou relevância por suas qualidades mecânicas, visuais e rítmicas. Não é pouca coisa, para um jovem designer”, considera Constance.

Nascido em Bangcoc, mas com passagem pelo Instituto Politécnico de Milão, o designer Pich Tripasai foi o escolhido do júri popular, com Butique Viva, projeto onde apresenta um espaço residencial sob a ótica da moda, combinando matérias-primas correntes na Tailândia, como a madeira teca e a cerâmica, com materiais industriais, como o aço e o espelho. Redefinindo formas tradicionais e produzindo um efeito atraente e contemporâneo.

Folding, luminária dobrável, inspirada no formato dos barbeadores; Compo, uma estante com nichos módulos determinados por apenas duas peças; e, finalmente, Ogust, um móvel extremamente leve, de espuma de polietileno e com desenho ambivalente – pode ser visto como um armário, uma penteadeira ou um expositor –, completam uma seleção afinada, que certamente deve ter dado trabalho à comissão julgadora.