Compras para casa ao redor do mundo

Sala de jantar no apartamento do arquiteto Alexandre Zanini exibe coleção de porcelanas e pratarias adquiridos em Copenhague, Dinamarca Foto: Zeca Wittner/Estadão

O designer holandês Marcel Wanders afirmou certa vez que ao desenhar um objeto procura pensar nele como aquele que escolheria para salvar caso sua casa estivesse pegando fogo. Um sentido de urgência, em certa medida, vivenciado também por viajantes em férias. “A pessoa se encanta por um produto e se torna refém emocional dele. A partir daí, é capaz das maiores peripécias para acomodá-lo na bagagem e trazê-lo para casa”, comenta o empresário e importador Mario Nobre (mais informações na pág. 18).

Leia também: Importador comenta os prós e os contras de comprar itens de decoração no exterior

Tanto entusiasmo, porém, pode acarretar algumas surpresas. “Uma vez me interessei por uma máscara tribal adquirida durante uma viagem ao Quênia. Porém, por ser usada em rituais, ela tinha um cheiro muito forte. Acabou ficando só um mês no meu escritório. E admito que fiquei com um pouco de medo dela”, conta a arquiteta Ana Paula Ronchi, admiradora confessa da arte e do artesanato africanos.

Siga o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestadao

“Os tecidos deles são únicos, funcionam superbem revestindo almofadas e pufes e ainda podem ser transportados na mala com facilidade. Já as bijuterias, cestas e máscaras tribais ficam ótimas quando combinadas a quadros e gravuras nas paredes. Especialmente em combinações inusitadas”, diz a arquiteta, que decidiu homenagear o continente em seu ambiente criado para a Casa Cor Santa Catarina deste ano.

“É sempre trabalhoso carregar essas coisas, mas a empolgação do momento fala mais alto”, confessa a também arquiteta Camila Valentini, sempre às voltas com viagens de férias – e por que não de compras – a países como Índia, Marrocos, Turquia e Jordânia. “Tenho uma ligação muito forte com o Oriente. A cultura, os costumes, tudo me atrai. Incluindo os preços mais em conta, claro.”

Desde que exista disposição (além de espaço na mala), tapetes, tecidos, mantas, bandejas e copos são os alvos preferenciais da arquiteta. “Já trouxe até espelhos, obviamente na bagagem de mão”, conta ela. “É algo que não pode ser suplantado: o valor emocional da peça, remetendo a um momento mágico, a um lugar especial que visitei. Não consigo resistir.”

Pufes de pele de camelo adquiridos no Marrocos pela arquiteta Camila Valentini Foto: Zeca Wittner/Estadão

Diferentemente, porém, das pequenas compras, quem viaja pensando em adquirir produtos de maior valor agregado, sobretudo peças de design, na Europa e nos Estados Unidos, deve pensar bem antes de sacar o cartão de crédito. Preço por preço, pode até parecer vantajoso comprar no exterior, mas, feitas as contas, a transação pode não se revelar tão boa assim.

“Em linhas gerais, se for um objeto para casa, uma luminária, um vaso, um adorno ou mesmo um artigo de cama, mesa ou banho que venha com você e seja de uso pessoal, o que vale são as normas da Receita Federal quanto à cota alfandegária. Se a dimensão da embalagem não permitir que a mesma viaje como bagagem pessoal e sim como desacompanhada, o viajante fica sujeito aos mesmos critérios aplicados aos importadores”, explica Nobre.

“O que mais me motiva é o acesso a marcas que não são comercializadas no Brasil, principalmente em centros de design como Milão e Copenhague. Levo uma mala dobrável e, a cada uma de minhas viagens, ela sempre volta cheia”, conta o arquiteto Alexandre Zanini, que recomenda aos visitantes dessas duas cidades a compra de itens de cama, mesa e banho, além de luminárias e papéis de parede. “São objetos fáceis de acomodar e que quase nunca se danificam durante o transporte”, explica.

Curta a página do Casa no Facebook

“Sem dúvida nenhuma o que mais me atrai é a possibilidade de encontrar peças exclusivas e a variedade de opções das lojas lá fora”, declara a arquiteta Myrna Porcaro, que acaba de concluir a decoração de um apartamento, em Belo Horizonte, com itens inteiramente comprados em Miami e transportados via contêiner.

Da mesma forma que os sócios Frederico Morán e Haroldo de Barros Rodrigues, que em duas viagens para Nova York concluíram a compra de todo os móveis, acessórios e equipamentos empregados na montagem de uma casa decorada pela dupla em Tamboré, nos arredores de São Paulo. “Os preços são muito competitivos”, diz Rodrigues.

Segundo Nobre, trata-se de uma operação que exige acompanhamento profissional para se revelar vantajosa. E não apenas em função de seus custos. “Existem diversas formas de fazer uma importação, mas aqui as questões são outras: vale mesmo a pena importar? Existem similares no Brasil? O custo é suportável mesmo em face das taxas? Se for um bom negócio, vá em frente.”

No eixo Milão-Copenhague

Anos de estudo em Milão garantiram ao arquiteto ítalo-brasileiro Alexandre Zanini acesso aos melhores endereços da capital mundial do design. Não por acaso, é para lá que ele sempre volta quando pretende renovar o visual de seu apartamento, na Vila Madalena.

“Para achar as melhores ofertas é preciso vasculhar as prateleiras das lojas. Na maioria delas é possível encontrar itens descontinuados por preços verdadeiramente sedutores”, considera ele, que nos </CO><CO>últimos anos tem visitado muito Copenhague, onde a oferta de artigos, digamos, “transportáveis”, como jogos de mesa, luminárias e tecidos é igualmente vasta.

“Enquanto em Milão é possível encontrar a atualidade do design, na Escandinávia o forte são os ícones e algumas marcas exclusivas do mercado local”, conclui.

Curingas na decoração

“Os pufes de couro de camelo que podem ser facilmente encontrados nas ruas do Marrocos são um curinga na decoração, tanto do ponto de vista funcional, como plástico. Por serem pequenos, eles se ajustam bem a qualquer estilo. A composição fica equilibrada e não muito étnica”, considera a arquiteta Camila Valentini.

“Aqui em casa, minhas filhas os usam na hora de pintar, brincar, servir de suporte para o computador. E eu e meu marido, como apoio para um chá, um fondue ou aperitivo com os amigos no living.”

Como vantagem adicional, Camila destaca a facilidade de transporte. “Comprei os meus sem enchimento e mandei encher em um tapeceiro aqui em São Paulo. Na hora da compra, só não se esqueça de negociar. Pechinchar é obrigatório por lá”, recomenda.

Cristais transportados no colo

“Em Miami, podemos encontrar itens de extrema qualidade e beleza, como tecidos para colchas e capas de almofadas. E o melhor é que eles podem ser facilmente acomodados na bagagem de mão e na mala”, afirma a arquiteta mineira Myrna Porcaro.

Segundo ela, pequenos objetos de decoração, como vasos, adornos, relógios de mesa, caixas de madeira e esculturas, também se prestam bem a esse tipo de transporte, mas é fundamental acomodar bem as peças para que não sejam danificadas na viagem.

“Sempre evite trazer na bagagem coisas muito frágeis, de transporte complicado. Uma vez trouxe no meu colo uma coleção de cristais Baccarat. Foi uma tensão sem fim, mas ainda assim eles chegaram intactos. Apenas anos depois, três tacinhas se quebraram.”

Cortinas padrão Broadway

Segundo o arquiteto Haroldo de Barros Rodrigues, a qualidade e a durabilidade das peças de mobiliário e os diferentes padrões de tecidos e texturas que podem ser encontrados nas lojas especializadas de Nova York são dois fatores que justificam as compras.

“Para transportar na cabine, recomendo a compra de pequenas gravuras e aquarelas, tecidos e até mesmo pequenos móveis. Na minha última viagem, em dezembro, trouxe duas mesas laterais que desmontadas couberam sem problemas em minhas malas”, conta.

Cortinas de linho, seda, veludo e outros tecidos são também boas opções de compra. “Você pode trazer na medida certa que precisa, prontas e forradas. O acabamento é impecável e elas ocupam quase o mesmo espaço que suas roupas na mala”, conclui.

Expedição à Àfrica

A riqueza e ao mesmo tempo a simplicidade da África sempre atraíram as atenções da arquiteta catarinense Ana Paula Ronchi. “Desde pequena o continente sempre me interessou. Gostava de ver os filmes na savana africana, amava as girafas, zebras e leões. O povo africano me passa muita alegria e, apesar das dificuldades, vigor e autenticidade”, afirma.

“Os tecidos das roupas dos africanos, suas pinturas corporais e seus acessórios coloridos me fascinam. Também me interesso muito por móveis revestidos com peles de animais (certificados, é claro), por chifres e por ossos. Eles são muito bem vindos nos meus trabalhos”, declara a arquiteta, que tomou o continente africano como inspiração para conceber o seu espaço na edição 2015 da Casa Cor Santa Catarina, que vai até o dia 12.

Por dentro da lei

EXCESSO DE BAGAGEM

Se optar por levar objetos de mão, na cabine, lembre-se de que eles não podem exceder 5 kg e a soma das medidas de altura, largura e profundidade não pode ultrapassar 115 cm. Se decidir levar na mala, as empresas aéreas cobram, em média, 0,5% do valor da tarifa econômica normal do trecho por quilo extra (em voos internacionais a taxa sobe para 1%). Algumas empresas oferecem compra antecipada do excesso de bagagem com desconto. É bom lembrar que as compras feitas no exterior que ultrapassarem US$ 500 podem ser taxadas

ITENS DE USO PESSOAL

De acordo com a Receita Federal, são isentos de tributação livros, vestuário, calçados, produtos de higiene pessoal, óculos, relógios, além de celulares e máquinas fotográficas usadas. É recomendável levar as notas fiscais dos produtos eletrônicos adquiridos no Brasil

BAGAGEM ESPECIAL

São os objetos fora do padrão das outras bagagens, como pranchas de surfe e bicicletas. Nesse caso, faça um requerimento na empresa aérea com antecedência de 72 horas. Se a bagagem exceder o volume permitido para a cabine, deve ser despachada e poderá ser taxada, na chegada ao Brasil, em até 150% do valor da nota fiscal de compra