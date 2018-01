O fim de semana promete boas compras de Natal para quem gosta de design. A publicitária Lucila Zahran Turqueto, do site Casa de Valentina, abre de hoje (12/12) até domingo (14/12) sua primeira Pop Up Store, preparada especialmente para as compras de fim de ano, com sugestões de presentes a partir de R$ 50. Nas prateleiras, peças de 15 marcas, como o banco (foto acima) Skate Ollie Air (R$ 350), da Skate Haus, e a luminária (foto abaixo) Tigela (R$ 1.275,40), da La Lampe.

Os designers do grupo (In)Vasão também promovem venda especial até domingo (14/12). Com direção artística de Waldick Jatobá, a loja oferece peças como o castiçal (R$ 260) desenhado por Ana Neute (foto abaixo), do Neute Chvaicer, o espelho Leque (R$ 290), da designer Carol Gay, e os pratos Cacos (R$ 210, o par), de Bruno Simões.

Serviço:

Pop Up Casa de Valentina:

Rua Harmonia, 501, Vila Madalena. Das 11h às 21h

Venda (in)Vasão:

Estúdio Outra Oficina, Rua Baronesa de Itu, 42, Santa Cecília. Das 14h às 20h