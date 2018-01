Compra pela internet sem riscos

Estacionamentos lotados, lojas abarrotadas, filas para pagar... Fugir da loucura dos shoppings no Natal e comprar os presentes pela internet é um conforto. Mas problemas como atrasos na entrega, produtos danificados e dificuldades para trocas podem transformar a facilidade em dor de cabeça. Para evitar o estresss em tempos de festa, o Procon de São Paulo e o portal Reclame Aqui dão algumas dicas de como comprar online sem correr o risco de chegar na ceia de mãos abanando.

Os cuidados devem se estender aos três momentos da compra: antes, durante e depois de adquirir o produto. O primeiro passo é pesquisar sobre a reputação da empresa. Os sites do Procon e do Reclame Aqui, os depoimentos de clientes nas redes sociais e o bom e velho boca a boca entre amigos são as melhores fontes para essa busca. No momento da compra, ter atenção com o prazo de entrega, as condições e o período para trocas, além de checar se a empresa tem um canal de serviço de atendimento ao consumidor (SAC), previne a maior parte dos problemas. Depois, medidas úteis são dar printscreen (salvar a imagem) na tela da transação, guardar a nota fiscal e cupons de desconto ou promoções – eles podem servir de prova caso surjam problemas.

Se o serviço for descumprido, o primeiro a fazer é procurar a companhia. “A empresa tem obrigação de resolver o problema, mas é preciso dar a oportunidade para que ela faça isso antes de recorrer a outros meios”, explica Adriana Cristina Pereira, diretora de programas especiais do Procon São Paulo. Se o contato não for suficiente para encontrar uma solução, aí, sim, o consumidor deve buscar o Procon. No site da instituição, há uma canal para processos em transações online, mas é possível enviar as informações por carta ou buscar atendimento pessoalmente nos guichês do Poupatempo.

Registrar o problema no site Reclame Aqui é outro recurso eficiente caso a empresa não corrija seu erro. No ano passado, o site recebeu cerca de 370 mil reclamações em novembro e dezembro – 100 mil a mais do que em 2012. No setor de decoração, uma dificuldade comum relatada nas compras online é que o produto seja de material, tamanho ou cor diferente do que o cliente havia imaginado pela descrição no site. Segundo o diretor de marketing do portal, Felipe Paniago, qualquer empresa está sujeita a falhas, o importante é a forma de lidar com elas. “Toda empresa tem problema, a que não tem é porque não vende. O importante é saber resolver esse problema”, afirma.