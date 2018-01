Dupla de designers do NeuteChvaicer Foto: César Cuninghant

Os designers Ana Neute e Rafael Chvaicer criam juntos luminárias construídas para ter em seus fios, bulbos e lâmpadas a beleza e a cara do NeuteChvaicer, estúdio que tocam juntos desde 2010. Na série Painéis, que já rendeu o Lampadário feito com 10 lâmpadas e modelos menos complexos, como a Bandeja, de apenas uma lâmpada, eles brincam de inventar sistemas elétricos que parecem flutuar na estrutura de madeira. Para o Casa, eles inventaram mais um modelo, de mesa, feito numa tarde de inverno nos fundos da casa da avó de Ana, onde fica o ateliê da dupla.

Faça a sua

A luminária Bandeja é tema do workshop da dupla nos dias 7 e 14 de setembro, no Labmob (Rua Anhaguera, 74, Barra Funda). Os participantes aprendem a montar o sistema elétrico e levam a peça produzida para casa. As inscrições, que custam R$ 430 (incluindo o material), podem ser feitas pelo telefone (11) 2628-8678 ou pelo e-mail contato@olabmob.com.br.