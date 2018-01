Como montar sua parede

Composição com quadros da Urban Arts na casa de André Diniz, proprietário da marca Foto: Zeca Wittner/Estadão

A gente sabe, fazer uma boa composição de quadros na parede não é exatamente fácil. Por isso, pedimos para Mônica Humphreys, diretora de marketing da Urban Arts, montar algumas opções de composição com as mesmas obras. O resultado mostra que o segredo para acertar está em ter um fio condutor para a escolha das peças, e também um pouco de planejamento. " Delimite o espaço disponível e faça a montagem primeiro no chão, definindo a sequência e a distância entre os quadros. Depois, basta tirar uma foto e reproduzir na parede", explica.

Veja os exemplos que ela montou para o Casa.