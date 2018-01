Como montar sua mesa de réveillon

O ano de 2015 marcou o retorno da consultora de comportamento e estilo Claudia Matarazzo a um universo que sempre lhe foi bastante próximo: o da arte de bem colocar a mesa. Um percurso que se iniciou o ano passado, quando ela lançou o blog Sem Frescura com dicas para seus admiradores e culminou com o lançamento, em setembro, da coleção de porcelanas Aquarela, para a Schmidt. “É, de fato, as duas coisas se interligam. Existe uma leveza, um ar de frescor no desenho da linha que acredito ter tudo a ver com o que considero ser chic nos dias de hoje", declara Claudia, para quem investir em simplicidade é também a receita do sucesso para celebrar a passagem do ano. "Ao contrário dos países do Hemisfério Norte, nosso clima convida à descontração. Água e gelo são itens essenciais em qualquer mesa", como ela recomenda nesta entrevista ao Casa.

Em se tratando de uma festa de Revéillon, melhor servir à francesa ou à americana?

Bom, tudo vai depender da intenção e da disponibilidade de cada anfitrião. Eu, particularmente, acredito que servir à americana, com os pratos, talheres e copos distribuídos sobre um bufê ou aparador, tem mais a ver com a nossa maneira de celebrar a festa. O que não quer dizer, sem dúvida, que um jantar mais formal, à francesa, não seja adequado à data. Apenas que no caso a preocupação com o serviço deve ser redobrada e a regra seguida à risca: um garçom para atender a cada oito convidados.

De uma maneira geral, o que deve ser observado na montagem da mesa?

Para acomodar bem os convidados sentados, o ideal é contar com um espaço de 40 centímetros entre os pratos. No mais, evite flores ou adereços em excesso ou por porta guardanapos muito irreverentes. A louça escolhida deve sempre estar em harmonia com a toalha de mesa ou o jogo americano e é importante também valorizar o desenho dos copos, taças e talheres. Por fim, vale a pena usar velas, de preferência em um castiçal único. A chama, além de simbólica, gera um belo movimento. Só aconselho evitá-las em dias muito quentes.

Alguma recomendação de ordem prática para o sucesso da festa?

Me preocupa muito manter os meus convidados bem hidratados durante toda a noite. Especialmente porque as pessoas acabam bebendo e comendo mais do que imaginavam e a temperatura nesta época do ano é alta. Sendo assim, distribuir jarros de vidro transparente com bastante água e gelo sobre a mesa ou em pontos estratégicos da casa é uma boa pedida. Além de refrescar, eles ficam lindos se acompanhados de frutas e ervas aromáticas.