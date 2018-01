Com total privacidade

No projeto da arquiteta Fernanda Marques, a bancada feita de mesmo material da cabeceira da cama se transforma em home office nos dias de trabalho Foto: Demian Golovaty/Divulgação

O morador deste imóvel de veraneio fazia questão de ter um lugar para trabalhar nos fins de semana, mesmo quando a casa recebe convidados. “O espaço não poderia ser um corpo estranho no ambiente, tudo teria de estar em continuidade com a decoração. E teria de ser algo reservado, por isso, a escolha do quarto foi perfeita”, diz Fernanda.

Com a cama posicionada no centro da suíte principal, para liberar a circulação no ambiente, um móvel de laca acetinada fosca funciona como uma continuação da cabeceira da cama. Com desenho da arquiteta, a medida do móvel atende à necessidade do morador de acomodar o computador, com espaço suficiente para espalhar alguns livros.

A iluminação, feita com sanca retroiluminada, conta também com o apoio de uma luminária de mesa. “A solução adotada pelo projeto, unindo dormitório e escritório, além de trazer privacidade para trabalhar, ainda liberou espaço para ter mais um quarto de hóspedes no imóvel.”