Com toque hi-tech, cozinhas do futuro serão mais compactas e estilosas

Tecnologia e design. Essas são as principais tendências para as cozinhas. Na EuroCucina, evento bianual que é realizado em Milão, as principais marcas mundiais apresentaram as novidades que vão influenciar não só a área de preparo de alimentos, mas também a indústria que desenvolve mobília, eletrodomésticos e utensílios para esse espaço que, por muitos, é considerado o coração de uma casa. O editor do Casa, Marcelo Lima, mostra as principais novidades desse segmento apresentadas na feira no espaço totalmente dedicadas a elas.

Assista ao vídeo e confira os lançamentos que vão influenciar designers do mundo todo.