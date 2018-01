Com o desenho da natureza

Quero ser surpreendido. Procure o que tem de diferente no País. Esse foi o pedido do proprietário ao contratar o paisagista Marcelo Novaes para criar o jardim de 4 mil m² de uma casa localizada num condomínio em Campinas. Exigência feita, o profissional buscou em diversas cidades ampla gama de espécies para atender ao cliente, ex-proprietário de uma construtora. Seis meses depois, a pesquisa estava concluída e, em vez de um jardim clássico, que requer poda das plantas para criar novas formas, Novaes elaborou o projeto a partir do desenho tropical das espécies, mantendo os fomatos originais da natureza. "Encontrei várias plantas raras e especiais", conta. O jardim levou três meses para ser concluído e acompanha o traçado irregular do terreno. A casa, posicionada no ponto ideal, oferece vista privilegiada do horizonte, sem interferência visual. O setor social fica de frente para a piscina, construída 1,5 metro abaixo do piso; e, a partir dessa área, um caminho de pedras portuguesas Branco Paraná (na Pedra Mista, por R$ 59 o m² instalado) conduz à quadra de vôlei de areia, num declive de 20 metros adiante. Com tantos desníveis, a saída encontrada por Novaes foi tirar partido da topografia para criar diferentes percursos no terreno. "Um jardim bonito deve se revelar aos poucos, convidando o visitante a conhecê-lo sem pressa", define. Para tanto, o paisagista explorou perfumes, cores, formas e até sons, a partir da seleção de espécies que florescem o ano inteiro e atraem pássaros. A planta de maior destaque é a palmeira-azul, comprada no Horto das Palmeiras, na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro. O viveiro do paisagista agora vende a espécie, originária dos Estados Unidos (R$ 250 com cerca de 1,5 m de altura). Logo à entrada da casa, fileiras de minituias douradas contrastam com bromélias imperiais e porto-seguros, adquiridas na Flora Paraty, no Rio. O piso recebeu granito natural apicoado e, para garantir privacidade, ao longo do muro há uma cerca viva de manacás, planta de grande porte. Já no acesso à propriedade, palmeiras fênix com mais de 30 anos pontuam a trilha até o pátio de carros. Ali, palmeiras imperiais com 12 metros de altura (na Campineira, a de 1,5 m de altura custa R$ 15) emolduram a escada de pedras, amparada por um muro forrado de mussaendas rosas e brancas. A grama eleita para o jardim foi a São Carlos, de tom verde-escuro (cerca de R$ 2,50 o m² , na Grama Bom Retiro, que fica no Ceasa de Campinas). Além do cuidado na escolha das plantas, Marcelo dispensou atenção especial à terra utilizada no jardim. Ele optou por um substrato orgânico, feito com casca de pinho e de arroz, entre outros. A partir da varanda, uma escada de pedra Goiás ladeada por aspargus leva à piscina. Bem ao lado, as palmeiras azuladas contrastam com as impatiens vermelhas e os pedregulhos brancos no chão. Para conter o desnível de 1,5 metro da área da piscina, Novaes ergueu um muro de arrimo oculto pelas plantas e margeado por bromélias dispostas de forma sinuosa, que adornam o jardim com tons de amarelo e vermelho. A partir dali, uma rampa desce em direção da quadra de vôlei e outra, segue até a pérgola, em frente à sala de almoço. Esse percurso revela um contraste de cores: de um lado, palmeiras-garrafa, com forração periquito avermelhada; de outro, mussaendas. A estrutura de madeira da pérgola é coberta por trepadeira-jade e, nas laterais, há palmeiras rabo-de-raposa (na FloraMata Atlântica, a espécie com 3 m custa R$ 200). Ao fundo, na parede texturizada laranja, uma fonte de pedra (preço sob consulta, no Armazém Du Arquiteto) cria uma trilha sonora, em perfeita sintonia com o clima de tranqüilidade criado pelo paisagista.