Com lugar à mesa

Na casa de Maria Castelli Luti e Claudio Luti, presidente da Kartell, peças da coleção Jellies Family compõe a sofisticada mesa de jantar Foto: Alessandra Iannielo/Divulgação

Noite de festa na casa de Maria Castelli Luti e Claudio Luti, em Brera, tradicional bairro no centro de Milão. Na mesa, posta de maneira a servir com o máximo de elegância os convidados ilustres, espalham-se componentes das mais variadas formas e texturas. Cada um, posicionado não só para atender ao serviço do jantar. Mas, fundamentalmente, para refletir a luz de maneira única.

Numa produção tão requintada, imagina-se que não faltem peças do mais delicado cristal, porcelanas exclusivas, talheres dourados e guardanapos de puro linho, criando o cenário perfeito para a ocasião. Mas, nessa mesa, nem tudo o que parece, de fato o é. Pratos, taças, copos e tigelas são de plástico, numa coleção pensada não só para não quebrar ao fim da festa, nas mãos de um convidado mais empolgado, mas também para sair do jantar formal e ir direto para o almoço no jardim, ou mesmo para o mais casual café da tarde em família.

Assinada pela espanhola Patricia Urquiola, a coleção Jellies Family propõe um serviço de mesa completo feito do mais puro polimetilmetacrilato: um tipo de plástico, feito especialmente para a Kartell, que parece mudar de cor a cada situação de luz em que é exposto. E a marca italiana não poderia ser mais adequada para assinar a coleção. Especialista no uso da matéria-prima, ela foi a primeira marca a trazer para o ambiente domiciliar, em 1950, móveis feitos de plástico, material até então de uso exclusivamente industrial. “Com a fusão da tecnologia com o design, nasceu uma nova maneira de perceber esse material, até mesmo como alternativa econômica aos materiais tradicionais. Hoje, depois de 65 anos, posso dizer que o plástico é cada vez mais elegante e luxuoso, mesmo sendo produzido em série”, diz Luti, o dono da casa e também presidente da Kartell.

No caso da Jellies Family, o processo de pesquisa que durou longos meses, resultou em uma forma de utilizar o material que atendia precisamente às indicações de Urquiola, que pretendia conceber uma coleção capaz de propor um novo olhar sobre esse tipo de material. Uma situação onde o tato e a visão pudessem nos levar a pensar que estivéssemos vendo algo feito de cristal. “A pesquisa foi particularmente importante neste projeto, já que nos levou a obter um plástico extremamente brilhante e apropriado para combinar com comida. Ainda que resistente e muito elegante”, explica Luti.

Na mesa preparada para a festa, a coleção completa, em suas quatro tonalidades pensadas para combinar entre si, parece se ajustar totalmente a seus complementos, como porcelanas clássicas e castiçais de metal dourado. Como pontua Luti. “Me agrada a mistura de estilos. E, mais ainda, a liberdade estética que essa produção propõe.”